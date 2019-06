Axel Springer: Insider Inc. und eMarketer werden zusammengeführt

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Finanztrends Video zu Axel Springer



mehr >

Berlin (ots) - Kunden profitieren von umfassendem, analytischenBlick auf die digitale Transformation von Branchen und Industrien /Zusammenführung schafft Voraussetzung für nachhaltiges langfristigesWachstum auch im B2B-BereichDie Axel Springer SE plant, ihre beiden US-Unternehmen InsiderInc. und eMarketer Inc. im Jahr 2020 zusammenzuführen. Die Gruppewird Kunden aus verschiedenen Branchen einzigartiges Fachwissen undeinen umfassenden, analytischen Blick auf die digitale Transformationvon Branchen und Industrien bieten.Insider Inc. gibt BUSINESS INSIDER und MARKETS INSIDER, dieWirtschaftsnachrichtenmarken für die digitale Generation, sowieINSIDER, eine Nachrichtenmarke für General-Interest-Themen, heraus.Insider Inc. erreicht eine Zielgruppe von weltweit mehr als 170Millionen Nutzern (Unique Visitors,Google Analytics). Das Unternehmenbietet eine große Bandbreite an Angeboten, darunter frei verfügbareInhalte, Bezahlangebote und Marktforschungsinformationen, die sichmit dem digitalen Wandel beschäftigen. Abonnenten von BUSINESSINSIDER Intelligence (BII) erhalten Einblicke, Daten und Analysen zueinem breiten und stetig wachsenden Spektrum an digitalen Themen wieFintech, Banken und Gesundheit.eMarketer ist eines der führenden Marktforschungsunternehmen inden Bereichen digitales Marketing, digitale Medien und digitalerHandel. Die Daten, Prognosen und Erkenntnisse des Unternehmens sindin der Branche führend. Mehr als 1.100 Unternehmen, darunter vieleFortune-Global-500-Unternehmen, sind Kunden von eMarketer. Die neueGruppe wird von der inhaltlichen Bandbreite von BII und der großenReichweite von BUSINESS INSIDER profitieren und gleichzeitig diestarke Markenbekanntheit, Glaubwürdigkeit und firmeneigene Methodikvon eMarketer nutzen.Jan Bayer, Vorstand News Media International Axel Springer SE:"Wir freuen uns sehr über die Entwicklung von Insider Inc. undeMarketer. Dank der exzellenten Teams und der hervorragenden Führungdurch Henry Blodget, Terry Chabrowe und Geoff Ramsey sind beideUnternehmen, was Relevanz, Produkte und finanzielle Performancebetrifft, perfekt aufgestellt. In der nächsten Phase unsererUS-Wachstumsstrategie werden wir das Wachstum und die Reichweite vonInsider Inc. mit der Expertise von eMarketer zusammenbringen. Damitschaffen wir die die Voraussetzung für nachhaltiges langfristigesWachstum auch im B2B-Bereich. Insider Inc. und eMarketer werdengemeinsam von dieser nächsten Entwicklungsphase profitieren. Siewerden ihre Marktposition sowohl in den USA als auch internationalausbauen können, indem sie mehr Kunden durch noch bessere Produkteund Dienstleistungen informieren und entscheidungsfähig machen."Insider Inc. und eMarketer werden am 1. Januar 2020zusammengeführt. Henry Blodget, Gründer und CEO von Insider Inc.,wird CEO der neuen Gruppe. President des neu gebildeten gemeinsamenBereichs für Business Information Services wird Barbara Peng, derzeitPresident von BII. Geoff Ramsey, Mitgründer und Chief Content Officervon eMarketer, wird Chief Evangelist des neuen B2B-Bereichs und indieser Funktion die Expertise und Markenbekanntheit von eMarketer inAußenauftritten vermitteln. Terry Chabrowe, Mitgründer und CEO voneMarketer, wird Mitglied des Board of Directors und bei strategischenEntscheidungen dem Führungsteam beratend zur Seite stehen.Henry Blodget: "BII und eMarketer sind herausragend in dem, wassie tun. Gemeinsam werden sie noch schlagkräftiger sein. Für dieGruppe haben wir ambitionierte Pläne: Gemeinsam mit unseren Kollegenvon eMarketer wollen wir das digitale Marktforschungsunternehmen derZukunft aufbauen, das die Anlaufstelle schlechthin sein wird für alldiejenigen, die die digitale Transformation aller Branchengestalten."Terry Chabrowe: "Das Team von eMarketer hat viel erreicht - dochdas Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die Zusammenführungvon Insider Inc. und eMarketer ist aus strategischer Sicht vollkommensinnvoll; sie wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre nächsteWachstumsstufe zu erreichen. Ich bin sehr gespannt auf die Zukunftund freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Gruppe und ihremFührungsteam."Geoff Ramsey: "Ich bin stolz auf das, was wir bei eMarketeraufgebaut haben, und unserem ausgezeichneten Team so dankbar, dasdiesen Erfolg möglich gemacht hat. Jetzt haben wir mit unserenKollegen von Insider Inc. den perfekten Partner, der unser Angebotergänzt und mit dem wir weiter wachsen werden. Unsere Kunden werdenvon einem erweiterten Inhalteangebot und verbesserten Funktionenprofitieren. Ich freue mich darauf, diese nächste Phase gemeinsam mitmeinen Kollegen Henry und Barbara sowie mit Terry als Berater aktivzu gestalten."Insider Inc. beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter. BeieMarketer arbeiten 160 Menschen. Beide Unternehmen haben ihren Sitzin New York.Pressekontakt:Bianca-Maria DardonAxel Springer SE+49 (30) 2591 77641bianca.dardon@axelspringer.deMario RuizInsider Inc.+1 (917) 864 5370mruiz@businessinsider.comDouglas ClarkeMarketer Inc.+1 (646) 863 8807dclark@emarketer.comOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell