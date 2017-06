Axel Springer: Aufwärtstrend ungebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Axel Springer begeistert derzeit Long-Investoren. Die Aktie hat tageweise neue 12-Monats-Hochs markiert und läuft nunmehr auf weitere Tops zu. Denn am 2. Juni konnte mit 57,69 Euro ein weiteres 2-Jahres-Hoch markiert werden. Jetzt fehlen zum bisherigen Allzeithoch bei 59,04 Euro vom 10. April 2015 nur noch gut 2 %. Dies sollte angesichts des Verlaufs der zurückliegenden Handelssitzungen aus Sicht von technischen Analysten kein Problem darstellen. Die Aktie hat binnen einer Woche ein Plus von 1,6 % geschafft und in einem Monat insgesamt sogar gut 9 % aufgesattelt. Damit vergrößerte sich das Plus seit Jahresbeginn auf deutliche 25 %.

Springer: Aufwärtstrend stark

Die Aktie liegt bei den nahenden Tops derzeit mit starker Dynamik im Aufwärtstrend. In allen zeitlich relevanten Dimensionen konnten die entsprechenden Trendpfeile aufwärts gedreht werden. Maßgeblich für die Identifikation langfristiger Trends ist der GD200. Der Abstand auf diesen Wert beträgt nunmehr bereits 21 %, bezogen auf den GD100 ist der Distanz mit 13 % geradezu idealtypisch groß.

Lediglich Bankanalysten sind skeptischer. Nur 45 % empfehlen einen „Kauf“, während 50 % „Halten“ und 5 % sogar „verkaufen“ wollen. Dramatische Nachrichten sind nicht dafür verantwortlich.

Die Aktie ist klar im grünen Bereich und auf dem Weg zu neuen Tops.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.