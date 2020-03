Axel Springer Aktie: Was soll sich ändern?

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Große Worte gab es am Mittwoch vom Unternehmen Axel Springer SE (kurz „Axel Springer“): Man starte in eine „neue Phase langfristigen Wachstums“, hieß es da wörtlich. Was damit gemeint ist: Man will mit dem Partner – dem Finanzinvestor KKR – „massiv in digitalen Journalismus“ investieren, und auch in „digitale Rubrikenangebote“. Das Ziel ist klar: In diesen beiden Bereichen will Axel Springer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



