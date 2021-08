Axel Springer-Aktie: Erwirbt Politico in einem angeblichen $1M-Deal!

Der deutsche Verlag Axel Springer (OTC:AXELF) hat Politico, den Verlag für politischen Journalismus, übernommen.

Die Unternehmen gaben die finanziellen Aspekte der Transaktion nicht bekannt, aber CNBC zitierte eine anonyme Quelle, die das Geschäft auf etwa 1 Milliarde Dollar bezifferte.

Politico mit Sitz in Arlington, Virginia, wurde 2007 gegründet und berichtet über das politische Geschehen in den USA auf seiner Website, in Zeitungen,



