Hamburg (ots) -Axel Bosse ist Deutschlands sympathischster und freundlichsterPopstar. Dabei kann der 38-Jährige (aktuelles Album: "Alles istjetzt") auch anders. Im Interview mit dem Familienmagazin NIDO(Ausgabe 07/2018, ab heute im Handel) spricht der Musiker Klartext -über Nazis, Shitstorms, seine Familie und dass heutzutage jederbesonders cool erscheinen wolle. "Das Hauptproblem an der Menschheitsind die Menschen, die denken, dass sie geiler und cooler sind alsandere." Da gelte er lieber als "knuddelnett".Wenn es allerdings um seine Überzeugungen geht, nimmt Axel Bosseauch einen Shitstorm in Kauf. So zeigte er bei der Echo-Verleihung2016 allen Neonazis symbolisch den Stinkefinger und erntete nebengroßer Zustimmung auch viele Hass-Mails wie "Wenn ich dich sehe,schneide ich dir den Finger ab". Seine Reaktion war "eine Mischungaus Belustigung über die vielen Rechtschreibfehler - und großemErschrecken über die Nazi-Trolle, die versteckt aus dem Netz herausbedrohen und einschüchtern." Trotzdem sagt Bosse, was er denkt.Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NIDO(Ausgabe 7/2018) zu finden, die ab heute im Handel erhältlich ist.