Axa wächst und kündigt milliardenschwere Aktienrückkäufe an

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa bleibt auf Wachstumskurs und kündigt Aktienrückkäufe an.



In den ersten neun Monaten des Jahres legte der Umsatz - also vor allem die Prämieneinnahmen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 76 Milliarden Euro zu, wie der Konkurrent des deutschen Versicherers Allianz am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Alle Geschäftsbereiche und Regionen hätten zugelegt, sagte Axa-Chef Thomas Buberl. Zudem kündigte er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,7 Milliarden Euro an. Die Käufe sollen am 8. November beginnen und Ende April 2022 abgeschlossen sein. Eine weitere halbe Milliarde Euro soll im weiteren Verlauf des kommenden Jahres folgen./jha/zb