Axa Schweiz nimmt im BVG-Geschäft die Vollversicherungen aus dem Sortiment

Winterthur (awp) - Paukenschlag in der Schweizer Versicherungslandschaft: Die Axa Schweiz geht in der Beruflichen Vorsorge (BVG) neue Wege und setzt damit in der Branche ein Zeichen. Sie wird in Zukunft keine Vollversicherungen mehr anbieten, sondern sich nur noch auf teilautonome Lösungen fokussieren.

In der Vollversicherung, die insbesondere vielen KMU-Kunden in BVG-Fragen einen Rundumschutz bietet, sei das Preis-Leistungs-Verhältnis in den letzten Jahren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten