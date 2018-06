Axa Schweiz ernennt zwei neue Verwaltungsräte – Felix Gutzwiller scheidet aus

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Winterthur (awp) - Bei der Axa Schweiz kommt es zu Rotationen im Verwaltungsrat. Patrick Warnking von Google Schweiz nimmt per sofort Einsitz in das Gremium. Ebenfalls gewählt wurde Hans Lauber, Inhaber einer Investmentfirma. Er stösst im nächsten Frühling in den Verwaltungsrat. Derweil scheidet der frühere FDP-Ständerat Felix Gutzwiller altershalber aus, teilt Axa am Mittwoch mit.

Warnking ist seit 2011 als Country Director ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten