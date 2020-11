Axa Aktie: Top – das läuft aus einem Guss!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

ING Deutschland setzt auf Versicherungen: Hierfür hat die Direktbank ihre Kooperation mit der deutschen Tochter des französischen Versicherungsgiganten Axa ausgebaut.

Demnach können Kunden der Bank ab sofort Hausrat-, Haftpflicht- und Gebäudepolicen abschließen, so Axa in der Pressemitteilung vom Dienstag. Zunächst stehe das Angebot für Besitzer eines ING-Girokontos zur Verfügung, solle später aber auch anderen Kundengruppen offeriert werden. Die Policen seien nahtlos in



