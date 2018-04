Awel, die Sneaker-Marke fürs ganze Jahr, kündigt ihren öffentlichen Start an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Awel, eine Marke für das Segment "Digitally Native", die auf denmodernen Bürger abzielt. Mit der Mission, die Freude an Abenteuer,Bewegung und Komfort zurückzubringen. Awel hat den perfekten Schuhfür den Alltag geschaffen, indem es Design mit hochwertigstenMaterialien und attraktiver Ästhetik verbunden hat. Das Ergebnis isteine erfolgreiche Lifestyle-Marke, die eine375-Milliarden-Dollar-Industrie erschüttert. Gegründet im November2017 von zwei Elite-Feldhockeyspielern und Ingenieuren, Marc undJordi Calzada, entstand Awel ursprünglich aus dem Wunsch, schöngestaltete Produkte zu kreieren, die einen echten Einfluss auf dastägliche Leben haben könnten. Das erste Produkt von Awel - der AwelMove - ist ein Freizeit-Sneaker, der für jeden Anlass desalltäglichen Lebens geeignet ist und aus einem magischen Materialbesteht, nämlich Merinowolle.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663326/Awel_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663327/Awel_Sneakers.jpgIhre GeschichteInspiriert von einer Familienreise nach Vietnam, bei der Marc sichohne Socken zu tragen in einem Freizeit-Sneaker den Fuß verletzte,kamen die beiden Brüder auf die Idee, den bequemsten Schuh zuentwerfen, den es je gegeben hat. Weniger als ein Jahr später sahendie beiden eine Chance, einen Markt zu erschüttern, der sich bisdahin auf traditionelle Kanäle, Kostensenkung und unpersönlichesVerbraucherengagement verlassen hatte.Der Kauf von Schuhen kann heutzutage eine lästige Aufgabe sein. Ineinem herkömmlichen Schuhgeschäft haben Sie in der Regel mehr als 50verschiedene Stile und Verkäufer, die auf Sie einreden. Awel bieteteine Alternative: einfach gestaltete, qualitativ hochwertige Schuheaus superfeiner Merinowolle, die direkt an den Verbraucher verkauftwird.Ihre LösungWährend ihrer Nachforschungen, bei denen sie zu verstehenversuchten, worauf Menschen bei Schuhen wirklich Wert legen und waseinen Schuh perfekt machen würde, fanden Sie heraus, dass die meistenMenschen Sneaker-artige Schuhe bevorzugen, leicht, flexibel undbequem. Worüber klagten die Menschen am meisten? Schmerzende Nähteund unangenehmer Geruch.Der Awel MoveDer Awel Move ist die erste Produkteinführung der Marke und es istein Freizeit-Sneaker, der für jeden Anlass geeignet ist. Der AwelMove beweist, dass Stil, Komfort und Nachhaltigkeit vereinbar sind.Sein oberer Teil besteht aus einem Stück und ist aus eineminnovativen Gewebe gemacht - Merinowolle. Merinowolle hat innereEigenschaften, die sie perfekt für Schuhe machen. Sie reguliert dieTemperatur und hält dadurch Ihre Füße im Winter warm und im Sommerkühl, sie reduziert Feuchtigkeit, minimiert den Geruch, und sie istweich und leicht.Der Awel Move ist online erhältlich auf http://www.awelbrand.comPressekontakt:+34659320809Original-Content von: Awel, übermittelt durch news aktuell