Awareness-Kampagne / TERRITORY webguerillas und Ärzte ohne Grenzen setzen ein Zeichen für Humanität (FOTO)

München (ots) -Für Menschlichkeit ohne Grenzen: Unter diesem Motto hat TERRITORYwebguerillas für Ärzte ohne Grenzen eine neue Kampagnenseiteentwickelt und zusammen mit der Nothilfeorganisation alsAktionsplattform umgesetzt. Eine breit angelegte SocialMedia-Kampagne - ebenfalls von Deutschlands führender Agentur füralternative Werbeformen und Digital Marketing entwickelt - flankiertdie neue Online-Präsenz. Zum Einsatz kommen Ads auf Facebook,Instagram und YouTube. Die TERRITORY webguerillas setzten sich ineinem Pitch durch.Ziel der Kampagne ist es, vor allem die Generation Y für das ThemaMenschlichkeit im Umgang bzw. Alltag mit Flüchtlingen zusensibilisieren. Hierbei setzt TERRITORY webguerillas aufauthentisches Storytelling: In insgesamt fünf Videos berichtenFlüchtlinge auf der Microsite deine-zeit-für-menschlichkeit.de überihre leidvollen Erfahrungen, aber auch über wichtige menschlicheErlebnisse während ihrer Flucht. Bei dem Auftritt geht es nicht umGeldspenden. Primär soll in der Zielgruppe der Digital Natives dasBewusstsein geschaffen werden, dass auch kleine Gesten derMenschlichkeit, wie beispielsweise das Zuhören und Teilhaben an derjeweiligen Lebensgeschichte, einen wertvollen Beitrag leisten können.Der erste Schritt dazu ist, sich Zeit für die Geschichten derGeflohenen zu nehmen, und so Menschlichkeit zu zeigen. Die Websitefungiert hier als ein Indikator: Sie misst die Gesamtzeit, dieWebsitebesucher den Flüchtlingsgeschichten schenken. Auf diese Weisehat jeder User, der mit der Kampagne näher in Berührung kommt,bereits einen Beitrag geleistet."In den Clips erzählen Geflüchtete von Situationen, in denen ihnenwährend ihrer Flucht ein besonderes Maß an Menschlichkeitentgegengebracht wurde. Im öffentlichen Diskurs werden sie häufig aufeine Opferrolle reduziert. Dabei gerät völlig aus dem Blick, welcheindividuellen Schicksale sie haben und welche Hilfsbereitschaft undmenschliche Wärme sie selbst zeigen. Wir denken, dass Menschlichkeitkeine große Inszenierung braucht - vor allem braucht sieAuthentizität", so Annette Dörrfuß, Leiterin Medien- undÖffentlichkeitsarbeit von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. "DieKampagne lässt Geflüchtete persönlich zu Wort kommen - authentisch,emotional und zutiefst menschlich.""Für uns war es eine große Ehre, mit Ärzte ohne Grenzenzusammenzuarbeiten, die für ihre humanitäre Nothilfe bereits mit demFriedensnobelpreis ausgezeichnet worden sind. Bei der Kampagne war esuns wichtig, die Emotionen der Betroffenen nicht zu verfälschen.Deshalb finden wir, dass die schlichte Umsetzung der Videos optimalmit der Botschaft korrespondiert, die wir unserer jungen Zielgruppevermitteln wollen. So kann jeder User, der die Videos sieht,unmittelbar Anteil nehmen und damit einen wichtigen, ersten Beitragzu mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft leisten", sagtMatthias Peschel, Standortleiter TERRITORY webguerillas Berlin.Über TERRITORY webguerillasDie TERRITORY webguerillas sind Deutschlands führende Agentur füralternative Werbeformen und Influencer Marketing, der gezielten On-und Offline-Ansprache von Meinungsmachern. Neben Influencer Marketinggehören die Bereiche Social Media, Mobile, Guerilla-Marketing undBlogs zum Kerngeschäft des Fullservice-Dienstleisters. Die Agenturwurde im Jahr 2000 von David Eicher gegründet und gehört seit Oktober2016 zu TERRITORY, Europas Marktführer für Content Communication. Zuden Kunden der Agentur zählen unter anderem die Deutsche Telekom,Mondelez, Google, Siemens Hausgeräte, Hornbach, Mini, PayPal undSaturn. Sie beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter an ihrenStandorten München, Berlin, Hamburg und Köln.