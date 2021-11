Avonite® Flex: Die Definition von Komfort und Eleganz für Whirlpools und Spawhirlpools

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Florenz, Kyoto (ots/PRNewswire) -Aristech Surfaces LLC freut sich, ein neues, zum Patent angemeldetes Material vorstellen zu können - Avonite® Flex. Dieses innovative Oberflächenmaterial verleiht der Innenausstattung von Whirlpools und Spawhirlpools ein raffiniertes Aussehen und eignet sich für die Herstellung elegant gestalteter Produkte für den Wellnessbereich.Seit 50 Jahren beliefert Aristech Surfaces LLC die größten Whirlpool- und Spawhirlpools-Hersteller der Branche mit den Hochleistungs-Acrylfolien AcrySpaTM und AcrySwimTM. Vor 25 Jahren begann Aristech Surfaces LLC auch mit der Entwicklung eines Markenportfolios von architektonisch empfohlenen Bodenbelägen, die eine unserer erfolgreichsten Marken beinhalten: AVONITE® Solid Surface.Mit der Einführung von Avonite® Flex hofft das amerikanische multinationale Unternehmen, Luxus im Wellness-Bereich neu zu definieren. Avonite FlexTM ermöglicht es, eine völlig neue Art von Produkten mit einer hochwertigen Ästhetik zu entwerfen, die zu jeder Einrichtung passen. Es wurde mit der Idee entwickelt, zwei Welten zu vereinen, die bisher unvereinbar schienen: Praktische Materialien, die auf die Bedürfnisse von B-to-B-Kunden zugeschnitten sind - einfach in der Massenproduktion, individuell anpassbar und langlebig - werden nun mit den sinnlichen Materialien der Innenarchitektur zusammengebracht - elegant, angenehm zu berühren und mit unbegrenzten Designmerkmalen, die sich an Privatkunden richten, die ihrem Zuhause ein zusätzliches Element des Komforts verleihen wollen, ohne auf Stil zu verzichten.Wie AcrySpaTM und AcrySwimTM ist auch Avonite® Flex resistent gegen Flecken und chemische Reinigungsmittel, so dass es der intensiven Reinigung bei der Pflege von Whirlpools und Spawhirlpools standhält. Darüber hinaus begrenzt seine porenfreie, bakteriostatische Oberfläche das Wachstum von Mikroorganismen, was es zu einem perfekt hygienischen Material macht.Dieses neue Material wurde von einem führenden Pionier im Bereich der Bodenbeläge entwickelt und bietet alle begehrten funktionellen Eigenschaften: Es wird in Folienblätter oder Rollen geliefert, ist 3 mm dick und in Breiten bis zu 2740 mm (108 Zoll) und in 2 Farben erhältlich: Alabaster Wave 8705 und Pure Alabaster 8701 Es zeichnet sich außerdem durch eine hervorragende Thermoformbarkeit aus, die es ermöglicht, auch die schärfsten Winkel und die am schwersten zugänglichen Vertiefungen zu vakuumformen. Und schließlich ist Avonite FlexTM leicht, so dass es in der Werkstatt, beim Transport und bei der Installation einfach zu handhaben ist.Auf der Grundlage unserer Erfahrung mit Designermaterialien haben wir Avonite® Flex mit einer eleganten, matten Oberfläche versehen. Als Teil der Produktlinie Avonite® bietet Avonite® Flex natürlich die berühmte weiche Gefühl und die charakteristische Textur der Marke. Wie alle Avonite®-Materialien kann auch Avonite® Flex gewalzt, bearbeitet, geätzt und sogar gestanzt werden. "Die Idee, erklärt Group Marketing Director Jana Bartlett, "war, ein Produkt zu schaffen, das der großen Nachfrage nach Cocooning und hochwertigen Oberflächen entspricht; die Kunden wollen, dass ihre Wohnungseinrichtung inspirierend und entspannend ist. Mit Avonite FlexTM ist es uns gelungen, den Komfort und das anspruchsvolle Aussehen von Avonite® für eine Reihe von Anwendungen zu kombinieren, die vorher nicht möglich waren."Trotz des innovativen Charakters von Avonite® Flex war Aristech Surfaces LLC sehr darauf bedacht, ein Material zu entwickeln, das von den Herstellern keine Investitionen in neue Anlagen erfordert. Es kann mit herkömmlichen Formen und Vakuumformsystemen bearbeitet werden, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind. Es kann auch nach Bedarf thermisch verformt werden. Darüber hinaus ist das Material leichter zu reparieren als Acrylfolien, was es noch haltbarer macht.Avonite® Flex - die perfekte Synergie aus maximaler Funktionalität und fortschrittlichem Design.Um ein Muster anzufordern, besuchen Sie aristechsurfaces.comProduktbeschreibungen:Dicke: 3 mmBreite: kundenspezifisch, bis zu 108 in. /2740 mmLänge: gewickelt, maximal 700 ft. /210 mFarbe: Alabaster Wave 8705 und Pure Alabaster 8701Informationen zu Aristech Surfaces LLCAristech Surfaces LLC ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1969 von David Swedlow gegründet wurde, der die erste Produktionslinie für gegossene Acrylfolien entwickelt hat, und das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Materialien spezialisiert hat. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsbereiche: Wellness, Architektur und Transport. Die Gruppe verfügt über 13 Marken und ist auf allen Kontinenten vertreten. Die Marken von Aristech Surfaces LLC, die mit den größten Herstellern von Bädern und Spas zusammenarbeiten und von den besten Architekturbüros auf der ganzen Welt empfohlen werden, sind ein Synonym für Zuverlässigkeit.Seit 50 Jahren entwickelt Aristech Surfaces LLC innovative Lösungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Unsere Unternehmenswerte konzentrieren sich auf die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.Pressekontakt:Jana BartlettDirector of Marketingjbartlett@aristechsurfaces.comT: +1 859 283 6485 - M: +1 859 957 7172Original-Content von: Aristech Surfaces LLC, übermittelt durch news aktuell