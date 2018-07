Avon Rubber: Nach so langer Zeit …

Der Kurs der Aktie Avon Rubber stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 1420 GBP. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.Nach einem bewährten Schema haben wir Avon Rubber auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Avon Rubber beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,95 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,97) für diese Aktie. Avon Rubber bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

