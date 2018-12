Avon Rubber: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Avon Rubber, die im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 11.12.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 1260 GBP.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Avon Rubber entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die Avon Rubber ist mit einem Kurs von 1260 GBP inzwischen -1,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,37 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Avon Rubber investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,29 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Aerospace & Defense einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,68 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Avon Rubber-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Avon Rubber-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1508,33 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1260 GBP) ausgehend um 19,71 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Avon Rubber von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.