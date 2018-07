Avon Rubber: Diese Infos sollten Sie kennen!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Avon Rubber an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1425 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".Wie Avon Rubber derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Avon Rubber beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,95 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,97) für diese Aktie. Avon Rubber bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

