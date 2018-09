Avon Products: Lohnt sich ein genauerer Blick?

Liebe Leser,

wie es scheint, ist die Situation bei Avon zurzeit eher durchwachsen. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 17.09.2018 notierte die Aktie von Avon Products im Segment „Persönliche Produkte“ an der Börse New York bei einem Kurs von 2,08 EUR. Die Entwicklung! Im letzten Jahr hat die Avon-Aktie eine Rendite von -18,11 Prozent erzielt und liegt damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.