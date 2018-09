Avon Products: Jetzt wird’s richtig interessant

In unserer neuen Analyse nehmen wir Avon Products unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte". Die Avon Products-Aktie notierte am 06.09.2018 mit 1,99 EUR, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Avon Products liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avon Products vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,36 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,99 EUR) könnte die Aktie damit um 18,45 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Avon Products-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Avon Products liegt mit einem Wert von 21,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 4 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Consumer Products" von 22,31. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Avon Products damit 26,69 Prozent unter dem Durchschnitt (2,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 8,42 Prozent. Avon Products liegt aktuell 33,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".