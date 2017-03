Aviva erzielt weitere Fortschritte!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Aviva hat bei ihren selbst definierten, wichtigsten Schlüsselkennzahlen – Cashflow, operatives Ergebnis, strikte Kostenkontrolle und margenstarkes Neugeschäft – weitere Fortschritte erzielt. Nach vorläufigen Eckdaten konnte im Geschäftsjahr 2016 das operative Ergebnis um 12% auf 3,01 Mrd £ gesteigert werden. Den höchsten Anteil mit 87,7% steuerte die Sparte Lebensversicherungen bei. Aufgrund einer einmaligen Belastung in Höhe von 380 Mio £, war der Gewinn unterm Strich um 20,4% geringer als im Vorjahr.

In der Türkei und in Asien war das Geschäft rückläufig

Die Integration der fast 6 Mrd £ schweren Akquisition von Friends Life ging schneller und reibungsloser als erwartet. Das Einsparziel durch Synergieeffekte von 270 Mio £ wurde ein Jahr früher als geplant erreicht. Der Wert des Neugeschäfts, die Schlüsselmaßnahme für margenstarkes Wachstum, legte um 13% auf 1,35 Mrd £ zu. Das Geschäft

wächst jetzt schon seit 16 Quartalen in Folge. Wichtige Beiträge zum Neugeschäft lieferten Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien.

In der Türkei und in Asien war das Geschäft rückläufig. Das Combined Operating Ratio (COR) der Sachversicherung, also das Verhältnis von Kosten für eingetretene Schäden zu Prämieneinnahmen, hat sich leicht verschlechtert, liegt mit 95,2% aber deutlich unter der kritischen Marke von 100%. Je niedriger der Wert, desto mehr Gewinn bleibt übrig. In Großbritannien hat sich das COR aufgrund der Kosten für Großschäden auf 106,3% erhöht.

