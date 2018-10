Aviva: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Per 04.10.2018, 17:15 Uhr wird für die Aktie Aviva am Heimatmarkt London der Kurs von 480,1 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Mehrspartenversicherung".

Aviva haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Aviva beläuft sich mittlerweile auf 505,58 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 478,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,42 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 488,47 GBP. Somit ist die Aktie mit -2,1 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aviva beträgt das aktuelle KGV 17,05. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Insurance" haben im Durchschnitt ein KGV von 54,45. Aviva ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Aviva sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 13 Buc, 3 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Aviva. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 577,58 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 20,78 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 478,2 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".