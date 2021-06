Avital erhöht die Sicherheit in der Luftfahrt

Memmingen (ots) - Die ACM Aerospace (Aircraft Cabin Modification GmbH) präsentiert mit Avital eine neue Sensor-Technologie für Sitze, die ohne Verkabelung die EKG-Werte der Insassen misst. Nicht nur gesundheitliche Probleme werden in Echtzeit erkannt, sondern auch Erschöpfungserscheinungen und Stress beim Piloten. Erforderliche Gegenmaßnahmen können so rechtzeitig ergriffen werden. Diese Weltneuheit brachte ACM Aerospace auch eine Nomination für den renommierten Crystal Cabin Award 2021 ein.Mit ihrer neusten Innovation Avital setzt die ACM Aerospace neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit der Flugzeug-Passagiere. Die ausgeklügelte Sensor-Technologie, die direkt in die Sitze verbaut wird, erlaubt es, ohne Verkabelung und ohne jeglichen Hautkontakt das Elektrokardiogramm (EKG) der Insassen aufzuzeichnen - und das mit der höchsten medizinischen Auflösung.Schnelle Reaktion auf NotfälleDie menschlichen Vitalperimeter werden gemessen, sobald der mit Avital-Sensoren versehene Sitz benutzt wird. Die entsprechenden Werte werden live mit einer der größten medizinischen Datenbanken abgeglichen, um beste Analyse-Ergebnisse zu erhalten. So kann schnellstmöglich auf gesundheitliche Notfälle reagiert werden. Zudem warnt der Avital-Ermüdungsassistent die Anwender, zum Beispiel Piloten, wenn Symptome wie Erschöpfung oder nachlassende Konzentration auftreten. Die Person oder eine dafür bestimmte (Boden)Stelle wird dann aufgefordert, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.Früherkennung erhöht SicherheitDie dadurch erhaltenen Daten ermöglicht aber auch eine Langzeitanalyse, d.h. der Gesundheitszustand wird über einen längeren Zeitraum protokolliert und überwacht. "Sobald Auffälligkeiten auftreten, können frühzeitig medizinische Untersuchungen eingeleitet und schwerwiegende Erkrankungen vermieden werden", erklärt ACM Aerospace Geschäftsführer Roger Hohl.Kapazitive Sensoren liefern interessante ResultateAvital besteht aus kapazitiven Textilsensoren, die direkt unter das Gewebe der Rückenlehne sowie der Sitzfläche eingearbeitet werden. Dadurch können die Herzfrequenz, die Herzratenvariabilität, die Atemfrequenz sowie weitere ableitbare Parameter eruiert werden. Der Einsatz ist vielfältig: Piloten- und Passagiersitze bei Flugzeugen und Helikoptern, bei der Rettungsfliegerei und Raumfahrt oder auch als Anzeige im Inflight-Entertainment-System als Info für den Passagier. "Das Anwendungsspektrum ist sehr vielfältig und dennoch leicht einzusetzen. Wir sind uns sicher mit dieser Innovation die Luftfahrt in allen Belangen deutlich sicherer zu gestalten und zwar für alle Insassen. Crew und Passagiere!", so Roger Hohl, ACM Geschäftsführer abschließend.Renommierter KundenstammACM ist im Luftfahrbereich spezialisiert auf die Entwicklung, die Produktion und die Überholung des gesamten Kabinen-Interieurs. Hier wird deutsche Ingenieurskunst mit Sinn für Qualität und Praktikabilität verbunden. ACM kreiert gleichermaßen kostengünstiges wie ästhetisches Design, das alle vorgeschriebenen Anforderungen in der Luftfahrt erfüllt. Dank der langjährigen Erfahrung, des internen Qualitätsmanagements und Sicherungsteams gehören sowohl kleine Flugzeughersteller als auch die weltweit größten Airlines zum Kundenstamm. Nebst dem Standort Memmingen verfügt das Unternehmen durch die Konzern-Gruppe über verschiedene internationale Standorte wie Dubai, Toulouse, St. Nazaire und Bangalore.Pressekontakt:Aircraft Cabin Modification GmbHLara DenglerTel. +49 8331 99 040 0E-Mail: dengler@acm-aerospace.comWeb: www.acm-aerospace.comOriginal-Content von: Aircraft Cabin Modification GmbH, übermittelt durch news aktuell