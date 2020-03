Avista: Das hätte keiner erwarten können!

Per 26.03.2020, 23:18 Uhr wird für die Aktie Avista am Heimatmarkt New York der Kurs von 40.21 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir Avista auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Avista schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,48 % und somit 0,96 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Avista mit einem Wert von 24,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,85 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Avista-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 47,29 USD mit dem aktuellen Kurs (37,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von -21,23 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (48,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,57 Prozent), somit erhält die Avista-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.