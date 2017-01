Avison Young veröffentlicht Prognose 2017 für Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Großbritannien und Deutschland

Toronto (ots/PRNewswire) -Eine langfristige Perspektive in einem Jahr strukturellerVeränderungen im Bereich von Gewerbeimmobilien ist hilfreichDie Gewerbeimmobilienbranche endete 2016 so wie sie angefangenhatte ? mit niedrigen Zinsen, niedrigen Renditen und einem mäßigenBIP-Wachstum in den meisten Ländern. Es sieht jedoch nicht so aus,als ob diese Bedingungen auch in 2017 gegeben sein werden.Zunehmender Protektionismus und politische Unruhen haben ein gewissesMaß an Angst und Skepsis hinsichtlich der Frage verbreitet, inwelcher Marktphase wir uns derzeit befinden und welche als nächsteskommt. Trotz Beschäftigungszuwachs, zunehmend bessererFundamentaldaten und überragender Renditen im Vergleich zualternativen Anlageformen sind die Besitzer von Gewerbeimmobiliensowie deren Mieter und Investoren unterschiedlicher Auffassung beider Frage, wie lange diese Phase andauern könnte und sollte. Es istdie siebte Spielrunde, aber wie lange geht dieses Spiel?Hier erfahren Sie einige der wichtigsten Trends aus der Prognosevon Avison Young 2017 zu Nordamerika, Großbritannien und Deutschland,die heute veröffentlicht wurde.Der Jahresbericht beschäftigt sich mit dem Markt für Büro-,Einzelhandels- und Industrieimmobilien und dem Investmentsektor in 63Märkten auf zwei Kontinenten: Calgary, Edmonton, Halifax, Lethbridge,Montreal, Ottawa, Quebec City, Regina, Toronto, Vancouver, WaterlooRegion, Winnipeg, Atlanta, Austin, Boston, Charleston, Charlotte,Chicago, Cleveland, Columbus, OH; Dallas, Denver, Detroit, FairfieldCounty, Fort Lauderdale, Greenville, Hartford, Houston, Indianapolis,Jacksonville, Las Vegas, Long Island, Los Angeles, Miami,Minneapolis, Nashville, New Jersey, New York, Oakland, Orange County,Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh-Durham, Reno,Sacramento, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Mateo, St.Louis, Tampa, Washington, DC; West Palm Beach, Mexico City, Coventry,London, UK; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München."Auf zum Baseballspiel! Es ist kein Wunder, dass in einem Jahrvoller Aufregung die Chicago Cubs ihren ersten World Series-Gewinn in108 Jahren gefeiert haben. Die neun Spielrunden im amerikanischenBaseball sind zu einer Metapher für den weltweitenImmobilienmarkt-Zyklus geworden, aber aufgrund der vielen Variablenin dem derzeitigen Umfeld, kann dieser Zyklus, genau wie das Finaleder World Series, in die Verlängerung gehen", kommentierte Mark E.Rose, Vorsitzender und CEO von Avison Young."Werden wir eine Neuauflage von 2016 oder eine Veränderungerleben? Experten haben sich auf beide Seiten der Debatte um dieZinsen geschlagen, von endlosen Niedrigzinsen bis hin zu einemlangsamen Anstieg auf historische Werte. In der Zwischenzeit haben sogut wie alle entwickelten Länder weitere Schulden angehäuft, wodurchsichergestellt wird, dass keine Regierung eine Führungsrolle bei derErhöhung der Zinsen einnehmen wird. Ökonomen sind sich in der Frageuneinig, wie man am besten fortfahren sollte, aber die Mehrheit derFührungskräfte weiß, dass wir eines Tages die Zinsen wieder auf einnormales Niveau zurückführen müssen ? und zwar eher früher alsspäter. Es ist schwierig, sich ein Umfeld mit weniger Konsensvorzustellen."Rose fährt fort: "Käufer und Verkäufer haben Brexit und dieUS-Präsidentenwahl für eine Pause genutzt und sammeln Datenpunkte.Entscheidungsprozesse sind vielleicht in 2016 zurückgegangen, aberdie Investitionsbereitschaft im Immobiliensektor ist unverändert. Dieübergreifenden Themen des globalen finanziellen Wachstums von einerniedrigen Basis und des globalen Bevölkerungswachstums auf über 10Milliarden in den nächsten Jahrzehnten bieten starke Unterstützungfür alle Aspekte, die mit Immobilien zu tun haben. Technologie istein Impulsgeber und beeinflusst potenziell, welche Immobilien wo undwie genutzt und gebaut werden. Wenn wir aus der GeschichteRückschlüsse ziehen, so verursacht die Technologie ? wie auch dieImmigration ? eine Umverteilung, kann jedoch auch erhebliche positivewirtschaftliche Auswirkungen für die nächsten Jahrzehnte bringen."Um Argumente dafür zu liefern, dass sich der Zyklus in derVerlängerung befindet, nimmt Rose noch einmal Bezug auf dieBaseball-Analogie."Die weitverbreitete Auffassung ist die, dass sich dieImmobilienbranche in der siebten Spielrunde befindet", sagt er. "BeiAvison Young sind wir nicht dieser Meinung. Wir sehen etwas völliganderes. Wir befinden uns vielleicht aus preislicher Sicht in dersiebten oder achten Spielrunde, aber aufgrund der Marktkräfte und dermomentan vorherrschenden Merkmale, könnten wir uns auch in dersiebten Spielrunde eines sehr langen Extra-Spielrunden-Spiels fürunsere Branche befinden. Immobilien stellen eine legitimeAnlagealternative dar und bringen derzeit eine höhere Rendite alsAktien und Anleihen."Rose fügt noch hinzu, dass Großbritannien, Deutschland undWesteuropa, die USA, Kanada und Mexiko mit den größten BIP-Märktenweltweit aufwarten und der globale Handel noch nicht ausgeschöpftsei, und dies auch in Zukunft nicht der Fall sein werde."Nordamerika war das bevorzugte Ziel für Kapitalanleger weltweitund wird dies auch im Jahr 2017 sein", stellt er fest. "Außerdemfangen Investoren in dieser Region an, Gewinne zu realisieren, sieschaffen 'eine Kapitalwand', um Vorteile aus allen Verwerfungen aufden Kapitalmärkten zu erzielen. Diese Wand ist einer der Gründedafür, warum wir vorhersagen, dass nordamerikanische globaleInvestoren Großbritannien und insbesondere London 2017 in ihremBlickfeld haben werden. Wir sind der Auffassung, dass gut getimtePortfoliozukäufe erhebliche Gewinne erzielen könnten."KANADA"Angesichts anhaltender globaler politischer und wirtschaftlicherUmwälzungen steht der kanadische Immobiliensektor im Jahr 2017 fürStabilität", kommentiert Bill Argeropoulos, Principal, PracticeLeader, Research (Kanada) für Avison Young. "Trotz derHerausforderungen in Alberta gehen die Geschäfte auf den wichtigstenMärkten in 2016 ihren gewohnten Gang, während vorherrschende Trendswie der demographische Wandel, Arbeitsplatzgestaltung undbahnbrechende Technologien weiter den Status quo in Frage stellen. Eswerden erfolgreiche Immobilienstrategien entwickelt werden, die denRisiken und Chancen in Reaktion auf diese sich ändernden BedingungenRechnung tragen."Argeropoulos stellt fest: "Im Allgemeinen bleiben diegrundlegenden Bedingungen für Büroimmobilien relativ intakt. Das sichändernde Anforderungs- und Bauniveau, das vor allem aufgrund derVerstädterung gefördert wird, hat die Wertentwicklungslücke zwischenden Märkten für Innenstädte und Stadtrandlagen und von Stadt zu Stadtvergrößert. Transit Oriented Development wird zunehmen, während sichverändernde Arbeitsplatzkonzepte tiefgreifende Auswirkungen aufMieter und Vermieter haben werden. Traditionelle Wachstumstreiber ?Finanzwesen und professionelle Dienstleistungen ? könnten abnehmen,während neues Wachstum im Technologiesektor, aufgrund der anhaltendenUrbanisierung und durch effizienzfördernde Konsolidierungen generiertwird."Bemerkenswerte Highlights auf dem Markt für Büroimmobilien inKanada umfassen:- Ungleichmäßige Nachfrage und ein stetig zunehmendes Angebot habendie Leerstandsquote für Büroräume in Kanada insgesamt um 150Basispunkte ab dem Jahresende 2015 bis Ende 2016 auf 12,5 % erhöht.Wie erwartet stieg die Leeerstandsquote in 10 von 12 deruntersuchten Märkte, wobei Calgary die höchste Quote (22 %) und diegrößte Veränderung (+600 Basispunkte) verzeichnete. EinUngleichgewicht zwischen Bedarf und Nachfrage wird die Leerständebei Büroräumen auf den meisten Märkten erhöhen, wodurch sich dieLeerstandsquote in Kanada auf etwas über 13 % bis Ende 2017 erhöhenwird.- Aufgrund der schwachen Fundamentaldaten in Calgary und ingeringerem Maße in Edmonton hinken die Märkte im Westen den Märktenim Osten deutlich hinterher. Die Leerstände in den Märkten imWesten stiegen auf 15,2 % zum Jahresende 2016 von 11,9 % zumJahresende 2015 an und werden voraussichtlich bis Ende 2017 auf17,1 % ansteigen. Im Vergleich stieg die Leerstandsquote in denMärkten im Osten nur in mäßigem Umfang auf 11,1 % zum Jahresende2016 von 10,5 % zum Jahresende 2015, und es wird erwartet, dass siesich bis Ende 2017 bei 12 % einpendelt.- Annähernd 6,5 Mio. Quadratfuß an Bürofläche waren bis 2016fertiggestellt, während weitere 14 Mio. Quadratfuß (61 %vorvermietet) zum Jahresende im Bau waren ? lediglich 2,6 % desvorhandenen Bestands. Derzeit stehen Toronto und Calgary an derSpitze und es gibt auch bemerkenswerte Entwicklungen in Montreal,Edmonton und Vancouver. Calgary und Toronto gehören zu den zehnaktivsten Märkten im Bereich Büroentwicklungen in Nordamerika undliegen jeweils auf dem sechsten bzw. achten Platz.Argeropoulos fährt fort: "Der Einzelhandelssektor wirdwahrscheinlich als volatilster Sektor erachtet, wobei technologischeUmwälzungen und zunehmende Verschuldung der Verbraucher zu dengrößten Bedrohungen zählen. Wie im Jahr 2016 werden auch im Jahr 2017Big Data, der demographische Wandel und Verhaltensweisen nach derJahrtausendwende den Einzelhandelssektor bestimmen. Einüberraschender Trend ist die Zunahme der physischen Geschäfte, dieOnline-Einzelhändler eröffnet haben, was alle Akteure dazu zwingt,ihre Strategien für digitale und physische Einzelhandelsgeschäfte zuüberdenken."Der Einzelhandelssektor wird weiterhin gut durchdachte 'gewagteUnternehmungen' erfahren, da die Akteure in wichtigenEinzelhandelssegmenten versuchen werden, gegenüber anderen einenVorteil zu erzielen."Er weist auf eine Reihe von "Neuheiten" hin, die folgendeumfassen: Costcos Einführung seines ersten Business CentreLadenkonzepts in Toronto ? das sich mehr auf den Bereich der Angebotevon Büro- und Geschäftsimmobilien konzentriert; die neuen ExperienceStores von Best Buy werden das erste "Shop-in-Shop" Konzept vonGoogle in vier kanadischen Standorten enthalten; das line-freeLebensmittelgeschäft von Amazon stellt eine Herausforderung fürSupermärkte dar; und das Bonusprogramm von LoyaltyOne, Air Miles, dassein erstes konventionelles Einzelhandelsgeschäft (unterstützt durchAir Miles) und eine Pop-up-Boutique in den CF Shops von Toronto inDon Mills eröffnet hat, um nur einige zu nennen."Obwohl die Technologie das Einkaufsverhalten verändert, sobesteht dennoch Einigkeit darüber, dass reale Vermögenswerte immerbenötigt werden", fügte Argeropoulos hinzu."Der Markt für Industrieimmobilien ist widerstandsfähig und bleibtweiterhin der Liebling im kanadischen Gewerbeimmobiliensektor und hatdie Erwartungen in den meisten Märkten in 2016 übertroffen. Obwohlder Fertigungssektor weiter neu ausgerüstet wird, beschleunigtE-Commerce das Phänomen der schnellen Auftragsausführung, waswiederum das Leasinggeschäft und Beteiligungsverkäufe ankurbelt. DieAussichten sind vielversprechend, wobei sich der Wettbewerb unter denvorhandenen Eigentümern und Entwicklern intensiviert, rentable,flexible und günstige Produkte in der Nähe von Stadtzentrenanzubieten, um den sich schnell ändernden Anforderungen desE-Commerce gerecht zu werden. Die Herausforderung liegt in derrichtigen Abstimmung von Angebot und Nachfrage."Bemerkenswerte Highlights auf dem kanadischen Markt fürIndustrieimmobilien umfassen:- Die gesamte Leerstandsquote in Kanada für Industrieimmobilienbewegte sich am Jahresende 2016 im Bereich von 3,1 % im Vergleichzu 3,6 % zum Jahresende 2015. Zehn der elf untersuchten Märktewiesen eine einstellige Leerstandquote in 2016 auf, wobei dieLeerstandsquoten von Toronto und Vancouver unter demLandesdurchschnitt lagen. Es wird erwartet, dass die spekulativeBautätigkeit auf dem Markt die Leerstandsquote bis zum Jahresende2017 leicht auf 3,4 % erhöhen wird.- Angeführt von Toronto, dem größten Industriemarkt des Landes unddem drittgrößten in Nordamerika, weisen die kanadischen Märkte fünfder zehn niedrigsten Leerstandsquoten in Nordamerika auf ? einTrend, der auch in 2017 anhalten wird.- Das Angebot hält mit der Nachfrage Schritt und mehr als 12 Mio.Quadratfuß (34 % vorvermietet) befanden sich gegen Ende 2016 im Bau(weniger als 1 % des gesamten Industrieimmobilienbestands). DieseZahl hat sich von 14 Mio. Quadratfuß zum Jahresende 2015verringert. Während Toronto und Vancouver weiterhin die Zentren fürBautätigkeiten darstellen ? hier werden fast 80 % der gesamtenEntwicklungen abgewickelt ? war Toronto der einzige kanadischeMarkt, der einen Platz (Nr. 9) in den Top 10 der aktivsten Märktefür Bauentwicklungen in Nordamerika erzielt hat.- In einigen Märkten stellen die Beteiligungsverkäufe die größteAktivität in diesem Sektor dar, da Benutzer die Vorteile derverfügbaren Kreditoptionen für den Kauf nutzen und somit ihreBetriebskosten senken. An anderen Orten treiben der Mangel anIndustrieimmobilien, die zum Verkauf stehen, und das geringeAngebot an Industrieland für weitere Entwicklungen die Preise aufneue Höchststände.Argeropoulos sagte: "Der Investmentmarkt war 2016 überhitzt ? wennwir nur mehr Produkte für den Verkauf hätten, um der hohen Nachfragegerecht zu werden. Erhöhte Preise in wichtigen Einstiegsmärkten wiezum Beispiel Vancouver und Toronto haben einige Besitzer zum Verkaufihrer Immobilien veranlasst, einschließlich Gesamt- oderTeilverkäufe, um Gewinne zu realisieren, neue Investitionen zufinanzieren und Schulden zu tilgen, wobei Joint-Ventures zunehmendals Instrument zur Risikostreuung attraktiv werden."Zu den bekanntesten Verkaufstransaktionen im Bereich von Hundertenvon Millionen Dollar, die den Investmentmarkt von Küste zu Küstegekennzeichnet haben, gehören unter anderem folgende: das BentallCentre und Royal Centre in Vancouver, der TransCanada Tower inCalgary, Scotia Plaza in Toronto und 1350-1360 René-Lévesque West inMontreal."Da die Investoren über viel Kapital verfügen, werden sie im Jahr2017 weiterhin nach den besten risikobereinigten Renditen in demgesamten Risikospektrum suchen, einschließlich in Kern- undOpportunitätsmärkten, mit Fremd- und Eigenkapital. Die Nachfrage nachqualitativ hochwertigen Produkten wird von Toronto und Vancouver nachMontreal und eventuell auch Calgary überschwappen, wenn sich derÖlpreis stabilisiert", folgert Argeropoulos.USA"Die US-Märkte weisen bei den meisten Immobilien-Fundamentaldatenim Jahr 2016 weiterhin Stärke auf. Das Jahr war durch anhaltendeVerbesserungen gekennzeichnet, was dazu geführt hat, dass inzahlreichen Märkten die seit Jahrzehnten geltenden Rekorde in Bezugauf Preise und Belegung gebrochen wurden. Wie wir bereits vor einemJahr vorausgesagt hatten, haben die USA den Investoren soliderisikobereinigte Renditen ermöglicht, das Angebot an Fläche hielt mitder stetig wachsenden Nachfrage in allen Asset-Klassen Schritt, undder Zufluss von Kapital aus dem Ausland hielt an, was den Preisdruckfür die beliebtesten Gateway-Assets noch verstärkt hat", kommentierteEarl Webb, President, US-Operations für Avison Young. "Die zunehmendeNachfrage nach Online-Shopping hat zwar zu Umwälzungen bei dentraditionellen realen Einzelhandelsimmobilien geführt, bietet jedochimmense Möglichkeiten für Industrie-, Logistik- und Lagerimmobilien,da die Lieferketten immer komplexer werden und nach mehr Effizienzstreben."Webb ergänzt: "Die Nachfrage nach Büroimmobilien blieb stark, wasden soliden Beschäftigungszuwachs während des gesamten Jahreswiderspiegelt, und die Mieten sind angestiegen. Gleichzeitig wird dieNachfrage nach Mietimmobilien in den Hauptgeschäftsbezirken (CBD)voraussichtlich ausgeglichen sein, wobei sich die Auslastungstabilisiert, da die Mieter erschwinglichere Alternativen in derVorstadt in Erwägung ziehen, wo die Umorientierung zu einemflorierenden, quasi städtischen Umfeld für Leben, Arbeiten undFreizeit geführt hat. Im Bereich der Wohnimmobilien erhöht sowohl dieNachfrage der Millennials als auch der Personen in der nachfamiliärenund/oder nachberuflichen Lebensphase (Empty Nesters) den Bedarf nachhochwertigen, städtischen Immobilien, obwohl sich dieMietsteigerungen für Appartements in einigen Ballungsräumenverlangsamt haben.""Und während wir uns der Amtseinführung des neuen US-Präsidentennähern und damit dem Beginn einer neuen Bundesverwaltung", ergänztWebb, "geht Avison Young davon aus, dass eine Erhöhung derStaatsausgaben ? und eine nachfolgende Auflösung des Stillstands amCapitol Hill ? positive Auswirkungen auf die wirtschaftlichenAktivitäten haben sollte und somit auf die Fundamentaldaten derImmobilienbranche."Internetsicherheit, Terrorismusbekämpfung und zunehmenderProtektionismus werden die Staatsausgaben wahrscheinlich erhöhen, unddiese Probleme werden voraussichtlich Auswirkungen auftechnologieorientierte Märkte haben. Die Vermietung von Büroräumenwar 2016 durch Herausforderungen und Störungen gekennzeichnet, daMieter eine effiziente Büroaufteilung sowie eine niedrigereNutzungsrate pro Mitarbeiter bevorzugten. Viele Märkte haben einenAufschwung bei dem Co-Working-Modell erfahren, und Immobilien wurdenneu ausgerichtet, indem Annehmlichkeiten für Mieter aufgrund diesesWettbewerbsumfelds hinzugefügt wurden.Bemerkenswerte Highlights auf dem US-Markt für Büroimmobilienumfassen:- Ein weiteres Jahr mit solidem Beschäftigungswachstum spiegelte sichin den guten US-Fundamentaldaten zu Büroimmobilien wider, da 2016mit einer Leerstandsquote von 12,4 % endete, was einer leichtenVerbesserung im Vergleich zum Jahresende von 2015 entspricht.- In Boston wetteifern Mieten in A-Lagen in einigen Teilmärkten mitdenen in der Stadt, während in der San Francisco Bay AreaEigentümer von Büro- und Industrieimmobilien in San Mateozweistellige Steigerungsraten im Verlauf des Jahres erzielten unddie Leerstandsquote von Oakland auf ein Allzeittief fiel.- Zum Jahresende 2016 befanden sich 95 Mio. Quadratfuß im Bau ? diesentspricht einer Steigerung von 8 % im Jahresvergleich ?, wovon 52% bereits vorvermietet waren. Die drei Städte New York, WashingtonD.C. und Dallas vereinten 40 % aller Bauaktivitäten in den USA aufsich.- Obwohl Entwicklungstätigkeiten in vielen Städten der USA diehöchsten Werte seit Jahrzehnten erzielten, ist die spekulativeBautätigkeit gemäßigt und es gibt wenig Sorge hinsichtlich einesÜberangebots, da die zukünftigen Projekte bereits eine hoheVorvermietungsquote aufweisen.- Jahre mit stetigen Verbesserungen nähren Spekulationen hinsichtlicheines bevorstehenden Marktrückgangs; die Mietbedingungen bleibenjedoch solide und unterstützen ein gemäßigtes Wachstum im Jahr2017, und die Mehrheit der US-Städte sagen voraus, dass dieLeerstandsquote stabil bleibt oder sich rückläufig entwickelt.Weiter heißt es in dem Bericht, dass E-Commerce wiederum für einengrößeren Anteil aller Einzelhandelsumsätze im Jahr 2016verantwortlich war, und dass sich, wie dies in Kanada bereits derFall ist, reale Läden Hand in Hand mit dem Omni-Channel-Einzelhandelweiterentwickeln. Erfolgreiche Einzelhandelsimmobilien imNachbarschaftsbereich umfassen Speziallebensmittelgeschäfte,Fitnesscenter, Gastronomiebetriebe, die auch als Treffpunkte dienensowie den allgegenwärtigen Salon, und auch Ambulanzen für dieNotfallversorgung gehören häufig zu dem Mix.Bemerkenswerte Highlights auf dem Industrie-Immobilienmarkt in denUSA umfassen:Anhaltende Umwälzungen im Einzelhandelssektor schaffen weitereMöglichkeiten für den Industrieimmobiliensektor , wo der Schwerpunktauf Lieferkettenlogistik und schneller Lieferung zu einer Erhöhungder Anzahl der Lagerräume, Vertriebszentren und Abholzentren führenkönnte, die sich im Umkreis der Städte ansiedeln.- Der Industrieimmobiliensektor in den USA hat 2016 weitereVerbesserungen verzeichnet und beendete das Jahr mit einerLeerstandsquote von 5,7 %.- Obwohl eine Vielzahl neuer Entwicklungen im Gange sind, wird sichdie Leerstandsquote zum Jahresende 2017 voraussichtlich auf demNiveau des insgesamten Durchschnitts von 2016 bewegen.- Insgesamt werden derzeit 166 Mio. Quadratfuß gebaut im Vergleich zu147 Mio. Quadratfuß vor einem Jahr. Sechzig Prozent davonkonzentrieren sich auf fünf wichtige US-Märkte, in denen jeweilsmehr als 17 Mio. Quadratfuß gebaut werden: Los Angeles, Chicago,Philadelphia, Atlanta und Dallas.- Dennoch sagt eine erhebliche Anzahl von Städten eine Zunahme derLeerstände voraus, vor allem in Nashville, wo eine Zunahme von 140Basispunkten erwartet wird, Atlanta (+100 Basispunkte) undPhiladelphia (+70 Basispunkte).Historisch gesehen niedrige Zinsen sorgen dafür, dass die Spannenattraktiv bleiben, und unterstützen den Markt fürBeteiligungsverkäufe auch im Jahr 2017. Das von Jahresbeginn bis datoerzielte Umsatzvolumen belief sich im November 2016 auf nahezu 400Mrd. USD, und obwohl dies im Vergleich zu dem im Hinblick aufPortfolioverkäufe starken Jahr 2015 niedriger ist, entspricht diesesErgebnis dennoch dem durchschnittlichen Umsatzvolumen der zwei Jahredavor. Im Jahr 2016 suchten Käufer nach Core-, Core-Plus- undValue-Add-Immobilien und auf dem US-Markt waren genügend Liquiditätund Renditemöglichkeiten vorhanden, während Investoren Vermögenswertein transparenten Märkten bevorzugten, in denen die Nachfragetreibermessbar und eindeutig waren. Ausländische Investitionen in denUS-Immobilienmarkt, die von China angeführt wurden, waren im Jahr2016 beträchtlich, fielen jedoch im Vergleich zu der Summe derInvestitionen im Jahr 2015 geringer aus."Viele Investoren hielten sich zurück und warteten auf Klarheitwährend des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA; die Verfügbarkeitvon Kapital wird den Handel jedoch im Jahr 2017 unterstützen, und diePreise sollten weiter einen Aufwärtstrend aufweisen, obwohl diesernicht mehr so steil ausfallen wird wie in den letzten Jahren. DieZinssätze werden im Vergleich zu den historischen Niveaus sehrniedrig bleiben, und solide Immobilieninvestitionen sollten auchwährend des gesamten Jahres 2017 eine attraktive Rendite bieten. Wiewir bereits vor einem Jahr gesagt haben, ist die Möglichkeit derGenerierung von Werten ausschließlich durch Cap-Rate-Kompression fürdiesen Marktzyklus weitestgehend vorbei."Webb zieht folgenden Schluss: "In der Zukunft werden Werte durchkluge Investitionen und die Vermietung und das Management vonImmobilien in optimaler Art und Weise zur Erhöhung des Cashflowsgeneriert. Der US-Immobilienmarkt dürfte ausländischen Investorenweiterhin Transparenz, Liquidität und Rendite bieten, während dies invielen ausländischen Märkten in wesentlich geringerem Maße der Fallsein wird. US-Investoren werden auf ihrer stetigen Suche nach Renditeweiterhin erhebliches Kapital in Core-, Core-Plus- undValue-Add-Immobilien investieren. Auf Sekundärmärkten erwarten wir,dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Vermögenswerten genauwie im Jahr 2016 steigen wird."Bitte lesen Sie die aufgelisteten Seiten des Berichts zuPrognosen-Highlights in speziellen nationalen und lokalen Märkten.Für weitere lokale und nationale Informationen/Kommentarekontaktieren Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Vertreter vonAvison Young. Die Firmenzentrale befindetsich in Toronto, Kanada. Avison Young ist als globales Unternehmenaufgestellt, das gemeinschaftlich von seinen Partnern (Principals)geführt wird. Avison Young ist das schnellstwachsendeImmobilienberatungsunternehmen der Welt. Die Firmenzentrale befindetsich in Toronto, Kanada. Avison Young ist als globales Unternehmenaufgestellt, das gemeinschaftlich von seinen Partnern (Principals)geführt wird. Gegründet im Jahr 1978 beschäftigt die Firmamittlerweile 2.400 Immobilienfachleute in 79 Büros weltweit undbietet wertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen in denBereichen Investment, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierungund Hypotheken-Serviceleistungen für Eigentümer und Nutzer von Büro-,Einzelhandels-, Industrie- oder wohnwirtschaftlich genutztenImmobilien.