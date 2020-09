Aviso: Internationale Pressekonferenz des VSV 23.9.2020 - 10:00

Wien (ots) - VSV bringt erste Amtshaftungsklagen gegen die Republik und Tirol einDer Verbraucherschutzverein (VSV) wird am 23.9.2020 erste Amtshaftungsklagen von Ski-Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegen die Republik Österreich und das Land Tirol ein. Die Touristen haben sich beim Ski-Urlaub in Tirol - insbesondere in Ischgl - mit Covid-19 infiziert und das Virus in die ganze Welt getragen.Der VSV lädt daher zu einer internationalen Pressekonferenz:- Mittwoch 23. September 2020, 10.00 (pünktlich)- Presseclub Concordia (1010 Wien, Bankgasse 8)- Es sprechen zu Ihnen:- Dr. Peter Kolba (Obmann Verbraucherschutzverein)- Dr. Alexander Klauser (Rechtsanwalt)- Dr. Sebastian Reinfeldt (Blogger und Journalist)- Mag. Lydia Ninz (Moderation)- Schlagzeilen:- Wie tausende Touristen aus 45 Ländern in Tirol infiziert wurden?- Wer klagt nun die Republik Österreich auf Schadenersatz?- Bundeskanzler Kurz ist kein "Schwarzes Brett"?- Bundesminister Nehammer schreibt kein Protokoll?- Bundesminister Anschober belügt das Parlament? Covid-19 Prävention: Anmeldung und Einlasskontrolle ist erforderlich. Laut Verordnung müssen Masken getragen werden, sofern sich die Gäste nicht am Sitzplatz befinden. Anmeldung bitte an: office@verbraucherschutzverein.atPressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell