Aviso: Internationale Pressekonferenz zu den Protesten zum EU-Gipfel in Salzburg

Salzburg (ots) -Internationale Pressekonferenz zu den Protesten zum EU-Gipfel inSalzburgEin breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen lädt amMittwoch, 19. September, 10:30 Uhr zu einer internationalenPressekonferenz über den EU-Gipfel in Salzburg. Dabei wird Stellungzu den inhaltlichen Themen des EU-Gipfels bezogen und ein Einblickin die Proteste zum Gipfel geboten. Thematische Schwerpunkte sinddie europäische Abschottungspolitik, die Kriminalisierung derSeenotrettung und die autoritären Politik des Sozialabbaus und derÜberwachung.An der Pressekonferenz nehmen teil:Alina Kugler, Sprecherin von "Solidarisches Salzburg", ein Bündnisvon 35 zivilgesellschaftlichen Organisationen und AktivistInnen, dasden Alternativ-Gipfel zum EU-Ratstreffen veranstaltetTamino Böhm, Leiter der Seenotrettungs-Mission "Moonbird" imMittelmeer, deren Aufklärungs-Flugzeug von den maltesischen Behördenvom Rettungseinsatz abgehalten wirdIbrahim Manzo, Niger, Leiter des Projekts "Alarme Phone Sahara", dasmit einer Notrufzentrale Geflüchtete in der Sahara-Wüste rettetStephan Prokop, Sprecher der Wiener Plattform Radikale Linke, welchedie Demonstration am 20. September mitorganisiertDie Pressekonferenz findet in Deutsch, Englisch und Französisch mitÜbersetzung auf Deutsch und Englisch statt.Datum: 19.9.2018, 10:30 - 11:00 UhrOrt: Café Bazar WintergartenSchwarzstraße 3, 5020 SalzburgUrl: http://solidarischessalzburg.atRückfragehinweis:Solidarisches Salzburgpresse@solidarischessalzburg.at00436503078660