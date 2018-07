Avis Budget: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "AVIS Budget":

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Avis Budget per 06.07.2018 bei 33,41 USD. Avis Budget zählt zu "Lkw-Verkehr".

Wie Avis Budget derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Avis Budget erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 6,98 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,2 Prozent im Branchenvergleich für Avis Budget bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent im letzten Jahr. Avis Budget lag 15,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Avis Budget diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Avis Budget-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 3 Hold, 3 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 37,88 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 13,36 Prozent erzielen, da sie derzeit 33,41 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".