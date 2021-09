Avis-Aktie: Welche Aussichten hat die Aktie?

Die Aktien der Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ:CAR) sprangen am Donnerstag im Zuge der Kaufempfehlung der Bank of America für die Aktie um fast 10 % auf ein neues Hoch. BofA-Analyst John Murphy gab Avis ein Kursziel von $125 pro Aktie. Auch für unser System ein Top-Name.

Avis gehörte am Donnerstag ebenfalls zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung