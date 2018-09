Avigilon führt leistungsstarke innovative Anwendung für Künstliche Intelligenz ein

Vancouver, Canada (ots/PRNewswire) -Die neue Anwendung für Künstliche Intelligenz (ArtificialIntelligence, AI) ermöglicht Kunden, ohne neue Investition in eineKamera, die Aufrüstung mit der hochmodernen Avigilon AppearanceSearch- und Videoanalyse-TechnologieAvigilon Corporation (http://avigilon.com/), ein Unternehmen vonMotorola Solutions, kündigte heute die Markteinführung sowie denVorbestellungsstart seiner neuen Avigilon Artificial IntelligenceAppliance (AI-Anwendung) an.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748516/Avigilon_AI_Appliance.jpg )Die AI-Anwendung erweitert beinahe jede Kamera durchselbstlernende Video-Analyse(http://avigilon.com/products/video-analytics/video-analytics/) unddie Avigilon Appearance Search (http://avigilon.com/products/video-analytics/avigilon-appearance-search/)-Technologie. Wird diese mit derAvigilon Control Center-Software (ACC) verbunden, können Kundenbereits vorhandene Kamerasysteme in leistungsstarke AI-Lösungenwandeln, einschließlich automatischer Warnungen bei potenziellkritischen Ereignissen und der Funktion, einen gesamten Standort nacheiner Person bzw. einem Fahrzeug von Interesse zu durchsuchen unddiese/s zu lokalisieren."Videoanalyse ist weltweit immer gefragter und wir sind überzeugt,dass alle Sicherheitssysteme diese Technologie verwenden müssen, umzu einer proaktiven und letztlich vorbeugenden Lösung zu werden", soJames Henderson, President und Chief Operating Officer von Avigilon."Da die große Mehrheit aller bestehenden Kamerasysteme keineintelligente Analysefunktion bietet, wird die AI-Anwendung mehrKunden ermöglichen, unsere fortschrittliche Videoanalyse einzusetzen,um die Interaktion mit ihren Geräten drastisch zu ändern."Die AI-Anwendung, für starke Leistung, Kapazität und Belastbarkeitkonzipiert, wird in zwei Ausführungen erhältlich sein und umschließtführende CPU- und GPU-Hardware, die gleichzeitig AvigilonsVideoanalyse sowie die Avigilon Appearance Search-Technologieunterstützen.Die AI-Anwendung kann ab sofort vorbestellt werden und istvoraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres versandbereit.Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen zurProduktverfügbarkeit an die Vertriebsabteilung von Avigilon(http://avigilon.com/contact-sales/). Für weitere Informationen zurAI-Anwendung besuchen Sie bitte avigilon.com/ai-appliance(http://avigilon.com/products/video-surveillance/ai-appliance/) oderStand C10 auf der SECURITY ESSEN, Messe Essen, in Essen, Deutschland(25. bis 28. September).Informationen zu AvigilonAvigilon, ein Unternehmen von Motorola Solutions, liefertzuverlässige Sicherheitslösungen für den Weltmarkt. Avigilongestaltet, entwickelt und produziert Videoanalysetechnologien,Network Video Management Software und Hardware, Überwachungskamerassowie Lösungen für Zutrittskontrolle. Weitere Informationen zuAvigilon finden Sie auf avigilon.com (http://avigilon.com/).© 2018, Avigilon Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AVIGILON,das AVIGILON-Logo, AVIGILON APPEARANCE SEARCH, AVIGILON CONTROLCENTER und ACC sind Handelsmarken der Avigilon Corporation.Bleiben Sie in KontaktFolgen Sie uns auf Twitter (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_avigilon&d=DwMGaQ&c=q3cDpHe1hF8lXU5EFjNM_A&r=3543ZaS7h5rpvYl2_sqC4kPU4ifwa-m80mmlnci2pWQ&m=NgZeFQ-_49PIsPVI4mUxBO2DbYt_pdDc6ltmP48j0Ao&s=zYqQEPdds438jOmmEbpUDiyW9x20Olfkn1g1G80LeUc&e=), Facebook (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_avigiloncorporation_&d=DwMGaQ&c=q3cDpHe1hF8lXU5EFjNM_A&r=3543ZaS7h5rpvYl2_sqC4kPU4ifwa-m80mmlnci2pWQ&m=NgZeFQ-_49PIsPVI4mUxBO2DbYt_pdDc6ltmP48j0Ao&s=7r-40COamfAlDIoWcTcIhnVoC5ghf5cyRJMAOvJzqpY&e=), LinkedIn (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_avigilon&d=DwMGaQ&c=q3cDpHe1hF8lXU5EFjNM_A&r=3543ZaS7h5rpvYl2_sqC4kPU4ifwa-m80mmlnci2pWQ&m=NgZeFQ-_49PIsPVI4mUxBO2DbYt_pdDc6ltmP48j0Ao&s=5pxs4eG6aeT2M3yJVoB116SHRBZDp0H6bEd5okB6ybo&e=), Instagram (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_avigiloncorporation_&d=DwMGaQ&c=q3cDpHe1hF8lXU5EFjNM_A&r=3543ZaS7h5rpvYl2_sqC4kPU4ifwa-m80mmlnci2pWQ&m=NgZeFQ-_49PIsPVI4mUxBO2DbYt_pdDc6ltmP48j0Ao&s=btGcduFC5cIniYFUN6mAJEUebRt_duhplVnBBDpo15M&e=) und sehen Sie die Avigilon-Videos auf YouTube (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_avigilon&d=DwMGaQ&c=q3cDpHe1hF8lXU5EFjNM_A&r=3543ZaS7h5rpvYl2_sqC4kPU4ifwa-m80mmlnci2pWQ&m=NgZeFQ-_49PIsPVI4mUxBO2DbYt_pdDc6ltmP48j0Ao&s=TDhqh2rgsmfDcEEzr9j23TnLGbLgzgcCljunidLEEOg&e=).Pressekontakt:Medienanfragen:Amy DaySenior Manager, Global CommunicationsT +1-604-629-5182 Durchw. 2625media@avigilon.comOriginal-Content von: Avigilon Corporation, übermittelt durch news aktuell