Berlin (ots) -Nach 8 Jahren intensiven Musikschaffens und Tourneen um denGlobus, gab Avicii (alias Tim Bergling) seinen Rückzug von den Bühnendieser Welt bekannt. Gemeinsam mit einem kleinen Team, begab Tim sichauf eine Reise durch die USA und fand die Freude am Komponieren vonMusik wieder. Einer der ersten Tracks, der dabei entstand, war"Without You" feat. Sandro Cavazza. Avicii performte den Trackerstmals 2016 beim Ultra Music Festival, gab kurz darauf seinenRückzug bekannt.Heute veröffentlicht Avicii die mit großer Spannung erwartete 6Track EP "AVICI". Die EP beinhaltet Kollaborationen mit Rita Ora,AlunaGeorge, Billy Raffoul, Vargas & Lagola und Sandro Cavazza.Avicii bleibt seiner Linie treu, sich bekannte Stimmen für Featuresins Studio zu holen.Rita Ora begeistert auf der Pop Hymne "Lonely Together", dasLondoner Elektro-Duo AlunaGeorge ist auf "What Would I Change It To"mit dabei. Der 22-jährige kanadische Singer-Songwriter Billy Rafoulbefeuert den Song "You Be Love" mit seiner einzigartigen Stimmpower.Eröffnet wird die EP mit "Friend of Mine" gesungen von Vargas &Lagola. Der finale Bonustrack ist ein Original Avicii Remix vonSandro Cavazzas "So Much Better".2011 erreichte Avicii Kultstatus mit seinem globalen Erfolgshit"Le7els", der zum #1 Dance-Hit in den USA, Großbritannien und 6weiteren Territorien, über 200 Millionen Mal auf Spotify gestreamtwurde und eine Grammy-Nominierung brachte. 2013 verteidigte derSchwede seinen Platz in der Liga der erfolgreichsten Künstler / DJsmit seinem Album "True", das den Megahit "Wake Me Up" (4-fach Platin)hervorbrachte. Avicii erhielt seinen ersten American Music Award,einen MTV Europe Music Award und den World Music Award. Das 2014veröffentlichte Album "Stories" erreichte mehr als 750 MillionenStreams auf Spotify.Insgesamt kann Avicii mehr als 11 Milliarden Streams verbuchen.Weitere Infos unter: www.avicii.comPressekontakt:Universal Music / Polydor IslandMelanie.Fuerste@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell