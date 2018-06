Avic Maritime: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Am 29.06.2018 ging die Aktie Avic Maritime an ihrem Heimatmarkt Singapore mit dem Kurs von 0,132 SGD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Die Aussichten für Avic Maritime haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Avic Maritime mit einer Rendite von 214,29 Prozent mehr als 211 Prozent darüber. Die "Transportation Equipment"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,25 Prozent. Auch hier liegt Avic Maritime mit 211,03 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Avic Maritime zahlt die Börse 6,28 Euro. Dies sind 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Transportation Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 132,4. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Avic Maritime bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.