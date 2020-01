Avi-Tech Electronics: Tut sie es noch ein Mal?

Per 22.01.2020, 18:38 Uhr wird für die Aktie Avi-Tech Electronics am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0.41 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Avi-Tech Electronics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Avi-Tech Electronics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Avi-Tech Electronics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen Mehrertrag in Höhe von 2,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Avi-Tech Electronics mit einer Rendite von 51,49 Prozent mehr als 44 Prozent darüber. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,29 Prozent. Auch hier liegt Avi-Tech Electronics mit 28,2 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Avi-Tech Electronics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avi-Tech Electronics. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".