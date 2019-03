Avi-Tech ElectronicsDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Für die Aktie Avi-Tech Electronics stehen per 08.03.2019, 07:29 Uhr 0,29 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Avi-Tech Electronics zählt zum Segment "Halbleiter".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Avi-Tech Electronics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 33,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -71,74 Prozent im Branchenvergleich für Avi-Tech Electronics bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,71 Prozent im letzten Jahr. Avi-Tech Electronics lag 49,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Avi-Tech Electronics in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Avi-Tech Electronics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Avi-Tech Electronics bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Dividende: Avi-Tech Electronics schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,1 % und somit 4,15 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,95 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".