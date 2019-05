Aveva: Das hätte keiner erwarten können!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aveva, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.05.2019, 20:42 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 3422,67 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir Aveva auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aveva-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2811,12 GBP mit dem aktuellen Kurs (3446 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +22,58 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (3207,36 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,44 Prozent Abweichung). Die Aveva-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Aveva nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 0,14 Prozentpunkte (1,27 % gegenüber 1,41 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Aveva erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 16,44 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,93 Prozent im Branchenvergleich für Aveva bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,55 Prozent im letzten Jahr. Aveva lag 26,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.