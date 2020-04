Aveva: Kommt jetzt der Hammer?

Aveva weist am 23.04.2020, 18:05 Uhr einen Kurs von 3368.33 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Anwendungssoftware" geführt.

Die Aussichten für Aveva haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Aveva. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aveva daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aveva von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aveva konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Aveva auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Aveva als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Aveva aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 4199 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 20,94 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 3472 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".