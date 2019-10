Aves One: Asset-Bestand signifikant gesteigert

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz aufgrund eines höheren Asset-Bestands um über 70 Prozent gesteigert und das EBIT verdoppelt. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel bei unverändert positivem Votum an.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung