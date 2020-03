Aves One Aktie: Zahnärzte zuversichtlich?

Zahnärzte zuversichtlich – was soll das heißen? Dies: einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung zufolge ist der Anteil des Aves One Großaktionärs „Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein“ (Körperschaft des öffentlichen Rechts) an den Aves One Stimmrechten über die 15%-Marke gestiegen. Von zuvor 14,37% auf nun 15,03%, so eine entsprechende Meldung vom Donnerstag. Offensichtlich ist das genannte Versorgungswerk von der Geschäftspolitik von Aves One überzeugt.

Aves One ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung