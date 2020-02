Avery DennisonWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Avery Dennison":

An der Heimatbörse New York notiert Avery Dennison per 09.02.2020, 14:49 Uhr bei 134.75 USD. Avery Dennison zählt zum Segment "Papierverpackung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Avery Dennison auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Avery Dennison wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Avery Dennison liegt im Mittel wiederum bei 132,71 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 136,24 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -2,59 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Avery Dennison insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Avery Dennison gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,91 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung", der 35,95 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Avery Dennison hat mit einer Dividendenrendite von 1,77 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.68%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Behälter & Verpackung"-Branche beträgt -0,91. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Avery Dennison-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.