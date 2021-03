Aveo Pharmaceuticals Aktie: Volatil nach FDA-Zulassung!

Aveo Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AVEO) Aktien handeln am Donnerstag höher, nachdem das Unternehmen die FDA-Zulassung für Fotivda für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom am Mittwochabend erhalten hat.

Nach einem höheren Eröffnungskurs am Donnerstagmorgen lag die Aktie bei der letzten Überprüfung um 15,58% bei $12,90.

