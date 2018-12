Avenue Therapeutics: Schon gehört?

Am 21.12.2018 ging die Aktie Avenue Therapeutics an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 4,92 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Wie Avenue Therapeutics derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Avenue Therapeutics liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avenue Therapeutics vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (4,92 USD) könnte die Aktie damit um 113,41 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Avenue Therapeutics-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Avenue Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avenue Therapeutics. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Avenue Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 4,07 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,92 USD (+20,88 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (4,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,81 Prozent Abweichung). Die Avenue Therapeutics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Avenue Therapeutics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.