Avengers: Infinity War könnte Disney bei der Übernahme von Fox im Weg stehen

Das ist das Wochenende, auf das Marvel-Fans gewartet haben: Avengers: Infinity War kommt am Donnerstagabend in die Kinos. Die Verfilmung mit Starbesetzung wird ein Kassenschlager werden, allerdings könnte die Sache mit einigen Komplikationen einhergehen.

Disney (WKN:855686) ist gerade dabei, einen Deal im Wert von 54,2 Milliarden US-Dollar für einen Mehrheitsanteil an Twenty First Century Fox (WKN:A1WZP6) abzuschließen. Disney hat zum vierten Jahr in Folge den Film mit den höchsten Einspielergebnissen in der Hand und je größer es wird, desto schwieriger wird es für die Behörden eine derartige Machtkonzentration zu erlauben, wenn der Deal bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein soll.

Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus

Der BMO-Capital-Analyst Daniel Salmon hat Disney am Mittwochmorgen hochgestuft, wenn auch nicht gerade in spektakulärer Weise. Er hebt sein Rating von „underperform“ auf „market perform“ an. Sein Kursziel erhöht er von 95 auf 100 US-Dollar, was im Wesentlichen das widerspiegelt, was die Aktie jetzt wert ist. Avengers: Infinity War ist nicht der offizielle Wachstumstreiber, aber das Timing der Hochstufung – am Vorabend des Filmdebüts – lässt aufhorchen. Selbst jemand, der bislang bei Disney-Aktien eher skeptisch war, will vor einem unausweichlichen Blockbuster nicht auf der Pessimistenseite stehen.

Der neue Marvel-Film wird ein Riesenerfolg werden. Das Einzige, was zur Debatte steht, ist das Ausmaß. Es kann allerdings sein, dass der Film, wenn er zu erfolgreich ist, bei den Regulatoren das Gefühl auslöst, dass sie nicht wollen, dass Disney zu mächtig wird.

Der Anteil von 42 % seit Jahresbeginn, den Rich Greenfield von BTIG ermittelt hat, bildet den Stand vor dem letzten Wochenende ab, als Filme, die nicht von Disney oder Fox herausgebracht wurden, die Kinokassen dominierten. Die beiden Unternehmen vereinen jetzt nur noch 37,5 % der diesjährigen Ausbeute auf sich, aber warten wir den neuen Kinostart ab, der Disney noch weiter nach vorne katapultieren wird.

Der Erfolg von Black Panther Anfang des Jahres macht mehr als die Hälfte der Gesamteinnahmen aus. Wenn Avengers: Infinity War dem Erfolg von Black Panther nahekommt, werden die beiden Unternehmen gemeinsam bei deutlich über 50 % der inländischen Kasseneinnahmen liegen. Das wird allerdings nicht lang so bleiben, da andere Studios im Mai und Juni ihre schweren Geschütze vor dem Sommer herausbringen. Aber Disney hat auch so genug eigene Filme, um an der Spitze zu bleiben.

Aufgrund des Han-Solo-Spin-offs im nächsten Monat, der die Star-Wars-Fans bei der Stange hält, und der Fortsetzungen oder Neustarts von The Incredibles, Mary Poppins, Mulan und Wreck-It Ralph, die alle für Kinostarts im Jahr 2018 zur Verfügung stehen, wird es ein großes Jahr für Disney werden. Die Liste der kommenden Filme bei Twenty-First Century Fox ist nicht so beeindruckend, mit Ausnahme von Deadpool 2 nächsten Monat. Wenn also die Kartellbehörden Bedenken haben, dass Disney im Unterhaltungsbereich noch mächtiger wird, werden sie nach diesem Wochenende noch besorgter sein.

