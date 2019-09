Avedro: Aufschrei, garantiert!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Avedro, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.09.2019, 01:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 26.04 USD.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Avedro entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Avedro als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avedro vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -21,78 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 25,57 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Avedro zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Avedro verläuft aktuell bei 17,15 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 25,57 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +49,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,19 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Avedro-Aktie der aktuellen Differenz von +20,67 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".