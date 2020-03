Avectas und CRRM geben Partnerschaft für die beschleunigte Entwicklung einer neuartigen Technologie für Zelltherapien bekannt

Dublin und Toronto (ots/PRNewswire) - Avectas, ein Technologiekonzern fürZelltechnik, und CCRM, ein führendes Unternehmen für die Entwicklung undVermarktung von Zell- und Gentherapien, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt,die die Translation von Avectas' Plattform für nicht-virale Zelltechnik(Solupore®) in die klinische Anwendung beschleunigen soll.Zell- und Gentherapien bergen das Potential, die Behandlung von Krankheiten,einschließlich Krebs, für Millionen Patienten drastisch transformieren zukönnen. Dennoch könnte ein globaler Rückgang an globalen Viralen Vektoren denIndustriefortschritt unterbrechen, da lediglich einige wenige CDMOs über jeneKapazitäten verfügen, die für die Herstellung von Vektoren erforderlich sind,die Moleküle an Zellen liefern können.Avectas entwickelte Solupore®, um dem dringenden Bedarf an einer effizienten,nicht-viralen Zelltechnik-Lösung für die Förderung der Therapieentwicklung inden Bereichen Immunonkologie und Gendeditierung gerecht zu werden. Solupore®eignet sich für die Verwendung mit mRNA, DNA und Proteinen, einschließlichGeneditierungsinstrumente wie CRISPR. Die Plattform erzielt eine ausgezeichnetetechnische Effizienz für die Lieferung dieser Nutzlasten an primäre T-Zellen fürAnwendungen in den Bereichen Immunonkologie und Geneditierung.Dr. Michael Maguire, CEO von Avectas, erklärte heute: "Wir sind hocherfreut überunsere Partnerschaft mit CCRM, die uns CCRMs fundiertes Fachwissen in Bezug aufZellfertigungsprozesse wirksam einsetzen lässt, um die Translation unsererSolupore®-Plattform in die klinische Anwendung zu unterstützen." Er fuhr fort:"Die Vereinigung von Avectas' neuartiger Zelltechnik-Plattform mit CCRMsErfahrungwerten im Bereich der Entwicklung von Herstellungsverfahren fürZelltherapien wird die Übertragung der Solupore®-Technologie auf unsereEntwicklungspartner vorantreiben."Dr. Michael May, Präsident und CEO von CCRM, fügte hinzu: "DieserZusammenschluss zeigt deutlich, inwiefern CCRM dazu in der Lage ist, seinePartner sowie die Industrie im weiteren Sinne zu unterstützen. Der Bedarf aneiner nicht-viralen Übertragungsplattform, die die Herstellung dieserlebensrettenden Zelltherapien begünstigt, ist offenkundig. Wir blicken demErhalt der Solupore®-Plattform mit Ungeduld entgegen und unterstützen dasAvectas-Team dabei, dieser innovativen Plattform zu klinischer Anwendung zuverhelfen."Informationen zu AvectasAvectas ist ein im Bereich der Zelltechnik tätiges Technologieunternehmen, daseine einzigartige Delivery-Plattform entwickelt hat, um die ex vivo-Herstellungder genmodifizierten Zelltherapieprodukte unserer Partner zu ermöglichen, dieeine hohe in vivo-Funktionalität beibehalten. Wir streben danach, uns alsführender Anbieter nicht-viraler Zelltechnik-Technologien zu etablieren, die indie Herstellungsprozesse zahlreicher autologer und allogener Therapienintegriert sind und durch Entwicklungs- und Lizenzabkommen vermarktet werden.Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unterwww.avectas.com.Informationen zu CCRMCCRM, eine kanadische nicht-profitorientierte Organisation, die von derkanadischen Regierung, der Provinz Ontario sowie führenden Partnern ausWissenschaft und Industrie finanziert wird, unterstützt die Entwicklungregenerativer Medizin sowie dazugehöriger Grundlagentechnologien undkonzentriert sich insbesondere auf Zell- und Gentherapien. Als ein Netzwerk ausForschern, führenden Unternehmen, strategischen Investoren und Unternehmerntreibt CCRM mit spezialisierten Teams, finanzieller Förderung und Infrastrukturdie Translation wissenschaftlicher Errungenschaften in neue Unternehmen undmarktfähige Produkte für Patienten voran. CCRM ist der Vermarktungspartner desOntario Institute for Regenerative Medicine sowie des Bereiches Medicine byDesign der University of Toronto. CCRM ist in der University of Torontountergebracht. Besuchen Sie uns auf www.ccrm.ca.Pressekontakt:Ray Gordon+353-87-2417373ray@gordonmrm.ieWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141981/4537011OTS: Avectas; CCRMOriginal-Content von: Avectas; CCRM, übermittelt durch news aktuell