Avaya geht Partnerschaft mit Tencent Cloud aus China ein, um cloudbasierte Services für Unternehmen anzubieten

Peking (ots/PRNewswire) -Strategisches Abkommen wird Avayas Stärke bei Contact-Center- undUnified-Communications-Lösungen nutzen, um einKommunikation-Cloud-Ökosystem zu entwickeln.Avaya (http://www.avaya.com/en/), ein weltweit führendesUnternehmen im Bereich Unternehmenskommunikationssoftware, -systemenund -dienstleistungen, gab bekannt, dass es eine strategischeVereinbarung mit Tencent Cloud (https://www.qcloud.com/en/)eingegangen ist, einem weltweit führenden Anbieter vonCloud-Services, um Kunden zu helfen, cloudbasierteKommunikationsdienste einzuführen. Die beiden Unternehmen werden einKommunikations-Cloud-Ökosystem schaffen, das Avayas Stärken beiContact-Center- und Unified-Communications-Lösungen und-Dienstleistungen mit Tencents sozialen Kommunikationsmitteln undRundfunktechnologien kombiniert.Dieser Schritt folgt der Ankündigung im März, dass TencentsQQ-Instant-Messaging-Anwendung in Avayas Contact-Center-Technologienintegriert wird, um Unternehmen zu helfen, einOmni-Channel-Kundenerlebnis zu bieten.Im Rahmen der Vereinbarung werden Tencent und Avaya auch beiWiederherstellungsbemühungen nach Katastrophen zusammenarbeiten.Avaya bietet leistungsfähige Strategien und Mechanismen für dieCloud-Rechenzentren, die Unternehmen helfen, Einsatzrisiken imIT-Bereich zu vermeiden und die Datensicherheit zu schützen. TencentCloud bietet nach Zusammenbrüchen zuverlässigeWiederherstellungsmechanismen mit fernbedientenDisaster-Recovery-Funktionen, die eine stabile Fortführung derbetrieblichen Dienstleistungen aufrechterhalten und in 99,99 Prozentaller Fälle eine sofortige Verfügbarkeit des Service-Supports für dieKommunikationsinfrastruktur ermöglichen. Mit der Unterstützung dieserTechnologie kann Avaya die Umsetzung der Wiederherstellung von Datennach Zusammenbrüchen und Hotline-Programme beschleunigen."Wir haben die CCaaS-Lösung namens "A Cloud" auf Grundlage desSaaS-Modells eingeführt. Mit der Wahl der darauf aufbauendenIaaS-Plattform werden wir voll mit Tencent Cloud zusammenarbeiten, umeine rasche Umsetzung der Kommunikationslösungen von Avaya Cloud zuerreichen. Mit den sicheren, stabilen und schnellenCloud-Computing-Services von Tencent Cloud sowie seinen Vorteilen fürdie Kommunikation und für Big-Data-Plattformen können wir Unternehmenhelfen, den Wert der Kommunikation über die Cloud zu maximieren", soAng Rong, General Manager des Cloud Business Unit von Avaya."Unsere stabilen, sicheren und schnellenCloud-Computing-Infrastrukturservices können eine schnelleEntwicklung und Bereitstellung vonEnterprise-Kommunikationsanwendungen ermöglichen und bieten starkeUnterstützung für Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung. DieAudio-, Video- und Kommunikationslösungen basierend auf Tencent Cloudwerden auch mit verschiedenen Anwendungen und Diensten innerhalb vonAvayas Unified-Communications-Lösung angeglichen und gemeinsam werdensie die Enterprise-Communications-Erfahrung optimieren", so XieYuefeng, Vice President von Tencent Cloud.