Avature veröffentlicht Videolösung für Personalbeschaffung und Talentmanagement

New York und Dublin (ots/PRNewswire) - Avature, eine führende SaaS-Plattform für die Talentakquise und das Talentmanagement in Unternehmen, hat die Veröffentlichung von Avature Video angekündigt, einer leistungsstarken und intuitiven Lösung, mit der Anwender die Leistungsfähigkeit von Videos zur Verbesserung ihrer strategischen HR-Initiativen nutzen können.Als Reaktion auf die aktuellen Arbeitsbedingungen an entfernten Standorten und zur weiteren Unterstützung der digitalen Transformation der Personalabteilung bietet Avature einfach zu implementierende Live- und aufgezeichnete On-Demand-Interview-Funktionen, die Zeit und Mühe für Bewerber, Personalvermittler und Einstellungsmanager gleichermaßen sparen."Video zu haben war vor COVID-19 angenehm, aber jetzt ist es unerlässlich, dennoch haben viele unserer Kunden gezögert, ein weiteres System zu ihrem Technologiestack hinzuzufügen", sagte Dimitri Boylan, Gründer und CEO von Avature. "Unser Ziel ist es, die Markteintrittsbarriere mit einer nahtlosen Videolösung zu beseitigen, die ihre bestehenden Markenportale nutzt und für alle ihre Bedürfnisse zur Verfügung steht, vom Bewerbermarketing bis zur Leistungsbewertung."Es ist wichtig, dass wir mit der jüngeren Generation im Einklang bleiben und Tools bereitstellen, die für alle Arten von Benutzern geeignet sind", kommentierte Agustin Donati, VP of Product Marketing.Avature-Kunden haben den starken Wunsch geäußert, Video zur Bereicherung ihrer Talentstrategien einzusetzen, um Rekrutierungs-Marketingkampagnen eine neue Dimension hinzuzufügen und Checklisten beim Onboarding durch eine sozialere Erfahrung bei Neueinstellungen zu ersetzen. Es wird auch erwartet, dass Video zur Durchführung virtueller Veranstaltungen mit Avature Campus Recruiting eingesetzt wird, sowie in Kombination mit Talentmanagement-Lösungen, insbesondere mit Avature Performance Management und interner Mobilität.Avature Video beinhaltet ein Upgrade für den Interview-Feedback-Prozess, arbeitet mit dem neuen Auto-Scheduler-Bot des Unternehmens und liefert Echtzeit-Metriken für die Berichterstattung und erweiterte Analysen."Avature stellt die Tools bereit", schloss Boylan. "Die kreative Nutzung dieser Tools liegt jedoch nach wie vor bei unseren Kunden. Ich denke, HR-Programme werden Video im Laufe der Zeit in hohem Maße nutzen, und die eigentliche Frage ist, wer es zuerst richtig macht".Informationen zu AvatureAvature ist eine hochgradig konfigurierbare SaaS-Plattform für Unternehmen, die für die Talentgewinnung und das Talentmanagement eingesetzt wird Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von CRM-Technologien für die Personalgewinnung. Die Firma erweitert HCM-Software um die Aspekte Benutzerfreundlichkeit und innovative Internet-Technologie. Die Lösungen von Avature umfassen das Sourcing von Shared Services, die Bewerberverwaltung, das Hochschul- und Veranstaltungs-Recruiting, das Mitarbeiterempfehlungs-Management, soziales Onboarding, Mitarbeiterbindung über die Arbeitgebermarke, Mitarbeitermobilität und Personaloptimierung sowie das Leistungs-Management.Avature wird von 110 Fortune-500-Unternehmen in über 164 Ländern und 32 Sprachen eingesetzt. Das Unternehmen erbringt seine Leistungen über die firmeneigene private Cloud mit Rechenzentren in den USA, Europa und Asien sowie über die öffentliche Cloud. Avature ist mit Niederlassungen in Buenos Aires, London, Madrid, Melbourne, München, New York und Shenzhen vertreten.