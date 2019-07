Avature und Beeline schließen sich zusammen, um Arbeitgebern eine Gesamtsicht ihres verfügbaren Talentpools zu ermöglichen

New York, Dublin und Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) -Avature, eine führende SaaS-Plattform für Unternehmen, die für dieTalentgewinnung und das Talentmanagement eingesetzt wird, undBeeline, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für dasManagement von flexiblen Arbeitskräften, kündigen eine neuestrategische Partnerschaft an, die Unternehmen einen Gesamtüberblicküber ihr Arbeitskräftepotenzial ermöglicht, um sich mitSpitzenperformance im Markt behaupten zu können.Die globale Workforce setzt sich bereits heute zu 40 Prozent ausflexibel Beschäftigten einschließlich Freiberuflern, Auftragnehmernund Zeitarbeitern zusammen. Der Anteil der vorübergehendBeschäftigten wird in den kommenden Jahren deutlich steigen, was sichdrastisch auf die Kultur, die Produktivität und letztendlich denErfolg von Unternehmen auswirken dürfte.Im Zuge der wechselnden Zusammensetzung desArbeitskräftepotenzials wird es für Unternehmen immer wichtiger,vorübergehend und dauerhaft beschäftigte Arbeitskräfte als Ganzes zubetrachten, um strategisch wichtige Geschäftsergebnisse zu erzielen.Abgetrennte Prozesse und organisatorische Silos bilden jedocherhebliche Hindernisse für die Umsetzung dieser Vision.Avature und Beeline haben sich zusammengeschlossen, um hier neueAnsätze zu finden und den Weg zu einem ganzheitlichenTalentmanagement zu ebnen. Avature stellt seit über 15 Jahreninnovative Lösungen bereit, die von Branchenführern weltweit für ihreStrategien im Bereich Talentgewinnung und Talentmanagement genutztwerden, und ist Experte für die Entwicklung personenbezogenerStaffing-Technologien zur Anwerbung von Spitzenkräften. Kombiniertmit Beelines branchenführendem Vendor-Management-System bietet diesePartnerschaft alle notwendigen Voraussetzungen, um eine ganzheitlicheVerwaltung von dauerhaft und vorübergehend Beschäftigten im gesamtenUnternehmen zu gewährleisten.Doug Leeby, CEO von Beeline, kommentiert, "Beeline will seineglobalen Kunden bei der Optimierung der verfügbaren Workforceunterstützen. Dies setzt voraus, dass die Daten aller Arbeitskräfteim jeweiligen System erfasst und integriert werden, um diestrategische und taktische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Ichfreue mich darauf, mit einem Marktführer wie Avaturezusammenzuarbeiten, um den Erfolg unserer Kunden in diesemgeschäftskritischen Bereich zu ermöglichen".Dimitri Boylan, CEO von Avature, ergänzt, "Wir sind bestrebt, dieHCM-Technologie bereitzustellen, die unsere Kunden benötigen, um sichin der neuen Welt der Arbeit profilieren zu können. Durch diePartnerschaft mit einem Best-in-Class Softwareanbieter wie Beelinekönnen wir eine noch leistungsfähigere Lösung für unsere gemeinsamenKunden anbieten."Avature und Beeline sind bereits im Gespräch mit Kunden,insbesondere mit Kunden im globalen Beratungsumfeld, die sich anvorderster Front mit der Lösung dieser herausfordernden Aufgabeauseinandersetzen. Interessierte Unternehmen können sich gerne direktbei uns erkundigen, um mehr darüber zu erfahren, wie sich mit Hilfedieser Technologie ein Gesamtüberblick über dasArbeitskräftepotenzial erzielen lässt.Informationen zu AvatureAvature ist eine hochgradig konfigurierbare SaaS-Plattform fürUnternehmen, die für die Talentgewinnung und das Talentmanagementeingesetzt wird. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbietervon CRM-Technologien für die Personalgewinnung. Avature wurde vonDimitri Boylan, dem Mitgründer und ehemaligen CEO von HotJobs.com,gegründet. Die Firma erweitert HCM-Software um die AspekteBenutzerfreundlichkeit und innovative Internet-Technologie. DieLösungen von Avature umfassen das Sourcing von Shared Services, dieBewerberverwaltung, das Hochschul- und Veranstaltungs-Recruiting, dasMitarbeiterempfehlungs-Management, soziales Onboarding,Mitarbeiterbindung über die Arbeitgebermarke, Mitarbeitermobilitätund Personaloptimierung sowie das Leistungs-Management. Avature wirdvon 110 Fortune-500-Unternehmen in über 164 Ländern und 32 Spracheneingesetzt. Das Unternehmen erbringt seine Leistungen über diefirmeneigene private Cloud mit Rechenzentren in den USA, Europa undAsien sowie über die öffentliche Cloud. Avature ist mitNiederlassungen in Buenos Aires, London, Madrid, Melbourne, München,New York und Shenzhen vertreten. Besuchen Sie uns unterwww.avature.net oder folgen Sie uns @Avature.Informationen zu BeelineBeeline, der weltweit größte unabhängige Anbieter vonSoftwarelösungen für das Sourcing und komplexe Management flexiblerArbeitskräfte, ermöglicht den Unternehmen, ihre Rentabilität undFlexibilität durch einen agilen Mix aus fest und flexibelbeschäftigten Mitarbeitern zu steigern. Die Software hilft, Kosten inden Bereichen Beschaffung, Sourcing und Personalwesen zu optimieren,Risiken zu reduzieren und den Wert der Programme fürBeschaffungsdienstleistungen und flexible Workforce zu steigern.Beeline verfügt über das weitreichendste und erfahrensteExpertenteam für Lösungen im Bereich flexible Arbeitnehmerschaft. Dieweltweit aufgestellten Profis liefern innovative Technologie unddurchgängig konzipierte Services mit Kundennähe und wertschöpfendenFunktionen, die vielen der weltweit größten Unternehmen helfen, diewichtigsten Aspekte des Talentmanagements abzudecken.Beelines fortschrittliche cloudbasierte Technologien, daruntervollintegrierte Lösungen für flexible Personalausstattung,Beschaffung von Dienstleistungen, Ressourcen-Tracking undTalentgewinnung, unterstützen mehr als 300 Global 2000 Kundenweltweit. Weitere Informationen finden Sie unter beeline.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/946566/Avature_Logo.jpgPressekontakt:Maria Lorenzo Brisco+1 212-380-4160 x418press@avature.netOriginal-Content von: Avature, übermittelt durch news aktuell