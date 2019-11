Avantor® und NIBRT arbeiten zusammen, um Bioverfahren durch Beheben von Downstream-Engpässen in der Produktion monoklonaler Antikörper (mAk) voranzutreiben

Die In-line-Verdünnungssysteme von Avantor, die in derrenommierten Forschungs- und Ausbildungseinrichtung von NIBRT inDublin installiert werden sollen, ergänzen deren gesamteTechnologieplatte und unterstützt die wachsende Nachfrage nach einemverbesserten Puffermanagement im Biopharma-HerstellungsprozessRadnor, Pennsylvania und Dublin (ots/PRNewswire) - Avantor, Inc.(NYSE: (AVTR) und das National Institute of Bioprocessing Researchand Training (NIBRT) haben heute bekanntgegeben, dass sie sichzusammenschließen, um Engpässe in der Pufferpräparation bei derHerstellung monoklonaler Antikörper (mAk) zu beheben. Im Rahmen dergemeinsamen Anstrengung stellt Avantor® In-line-Verdünnungssystemefür praktische Erfahrungen in der renommierten NIBRT-Ausbildungs- undForschungseinrichtung zur Verfügung, die sich der Unterstützung derglobalen Bioverfahrensbranche widmet. Avantors Technologie ergänztdie gesamte Palette der bioverfahrenstechnischen Möglichkeiten vonNIBRT.Dazu meinte Dr. Ger Brophy, Executive Vice President, BiopharmaProduction, bei Avantor: "Die Nachfrage nach therapeutischenBiologika steigt, und dies erfordert eine höhereFertigungsproduktivität. Gleichzeitig steht die Biopharmabrancheunter erheblichem Druck, die Gesamtkosten zu senken und dabeisicherzustellen, dass Qualität und Sicherheit nicht beeinträchtigtwerden. Dies hat zu Initiativen zur Effizienzsteigerung und größererFlexibilisierung der Bioprozessanlagen geführt. Das Puffermanagementist ein wichtiger Prozessschritt, der für die Optimierungentscheidend ist."Puffer sind eine wesentliche Komponente bei der Herstellung undReinigung von mAk, die in der vor- und nachgelagerten Produktionweitgehend eingesetzt werden. Die jüngsten Aktivitäten zurUpstream-Optimierung haben zu einer Steigerung der Produktionserträgegeführt, was Druck auf die nachgelagerten Reinigungsressourcenausübt. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach Mehrproduktanlagen dieKapazität für die traditionelle Pufferaufbereitung belastet.Das Puffermanagement kann dazu beitragen, die Produktion derBioverfahren durch Reduzierung der Engpässe und Kostennachgeschalteter Prozesse voranzutreiben. Die Zusammenarbeit vonAvantor mit NIBRT wird branchenführende Schulungen zum ThemaPuffermanagement anbieten, um die Herausforderungen imDownstream-Bereich zu bewältigen, die dazu beitragen werden, dassneue Therapien schneller und kostengünstiger zum Patienten kommen.Dominic Carolan, CEO von NIBRT, meinte dazu: "Diese Zusammenarbeittreibt unsere Mission voran, ein Forschungs- und Ausbildungszentrumvon Weltklasse zu schaffen. Techniker und Experten profitieren vomZugang zu neuesten Erkenntnissen der bioverfahrenstechnischenProduktion, Technologie und Innovation im Bereich desPuffermanagements. Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeitmit Avantor zur Unterstützung der Biopharmabranche.""Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit NIBRT, um dieWissenschaft durch Innovation, Schulung und praktische Erfahrungenmit modernsten Technologien voranzubringen", fügte Dr. Brophy hinzu.Informationen zu AvantorAvantor® ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten undDienstleistungen für Kunden in den Bereichen Life Sciences undFortgeschrittene Technologien & Angewandte Materialien. DasUnternehmen ist in mehr als 30 Ländern tätig und bietet einumfangreiches Portfolio an Produkten und Dienstleistungen an. Alsunsere Vertriebsmarke bietet VWR ein integriertes, nahtlosesEinkaufserlebnis, das für die Art und Weise, wie Kunden Geschäfteabwickeln, optimiert ist. Wir setzen die Wissenschaft in Bewegung, umeine bessere Welt zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.avantorsciences.com.

Informationen zu NIBRT

Das National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) ist ein globales Kompetenzzentrum für Ausbildung und Forschung in der biopharmazeutischen Produktion. NIBRT hat seinen Sitz in einer erstklassigen Einrichtung in Dublin, Irland. Diese Einrichtung wurde speziell als Nachbildung einer modernen Bioprozessanlage mit modernster Ausrüstung gebaut und ermöglicht es NIBRT, Ausbildungs- und Forschungslösungen von höchster Qualität anzubieten. NIBRT verfolgt das Ziel, das Wachstum und die Entwicklung aller Aspekte der biopharmazeutischen Fertigungsindustrie zu unterstützen.