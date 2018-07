Avantor® führt neue Markenidentität ein

Die neue Identität signalisiert die fortschreitende Integrationmit VWR und kontinuierliches Engagement für die KundenRadnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Nach der 2017 erfolgtenÜbernahme von VWR stellt Avantor® heute ein neues Logo und eine neuevisuelle Identität vor, die für die Position des Unternehmens alsweltweit führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen undLösungen für die BereicheBiowissenschaften und Hochtechnologiestehen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8366051-avantor-introduces-new-brand-identity/"Dies ist ein spannender Meilenstein für Avantor, der unserkontinuierliches Zusammenwachsen mit VWR markiert," erklärt MichaelStubblefield, CEO von Avantor. "Wir erneuern unsere globale visuellePräsenz, um dem neuen Avantor und unserer Mission, Wissenschaft inBewegung zu setzen, um eine bessere Welt zu schaffen, ein frisches,unverwechselbares Gesicht zu verleihen."Die neue visuelle Identität vereint zwei starke Vermächtnisseunter einem einheitlichen Logo. Die fließende Kurve steht für dieAgilität eines Unternehmens, das immer bereit ist, auf wandelndeKundenbedürfnisse zu reagieren. Dies ist ein Symbol für den nieendenden Pfad wissenschaftlicher Forschung, der Avantor in dieZukunft leitet.Nach dem Rebranding wird Avantor als Unternehmensname und -einheitweitergeführt, während der Name VWR als Vertriebsmarke wie bisher dieprimäre Bestellplattform für die Kunden bleibt. Die neue visuelleIdentität wird in allen Bereichen des Unternehmens umgesetzt undstellt eine gemeinsame, abgestimmte Identität dar, die denZusammenschluss der beiden Firmen reflektiert.Die neue Identität wird im Laufe der Zeit auf allenUnternehmensplattformen eingeführt, einschließlichGebäudebeschilderung, Internetauftritt, Werbematerialien,Produktetiketten und Dokumentation.Die Umstellung auf die neue visuelle Identität wird keinenEinfluss eCommerce-Funktionen, Produktqualität oder -spezifikationen,Produktverfügbarkeit oder Leistungserbringung haben.Michael Stubblefield fügt hinzu: "Mit dem neuen Logo und unsererneuen visuellen Identität lancieren wir eine globale Marke, die fürdas steht, was unseren Kunden wichtig ist: Qualität und Auswahl,bewährte Kompetenz, kooperativer Service und innovative,maßgeschneiderte Lösungen."Informationen zu Avantor finden Sie auf:www.settingscienceinmotion.com.Informationen zu AvantorAvantor® ist ein globaler Hersteller und Vertreiber vonhochwertigen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Kunden ausden Bereichen Biowissenschaften und Hochtechnologie. UnsereVertriebsmarke VWR bietet Ihnen ein integriertes, reibungslosesKauferlebnis, das für die Geschäfte unserer Kunden optimiert ist.Das Unternehmen ist in über 30 Ländern der Welt aktiv und verfolgtdas Ziel, Kundenerfolge in den Branchen Biopharmazie, Pharmazie,Medizintechnik, Diagnostik, Gesundheitswesen, Bildung, Industrie,Regierung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung undHalbleiterindustrie zu ermöglichen.Ausführlichere Informationen finden Sie aufwww.settingscienceinmotion.com.Pressekontakt:Allison HosakSenior Vice President, Global CommunicationsAvantor+1 610-573-2661Allison.Hosak@AvantorInc.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/718849/avantor_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/718850/VWR_Avantor_Logo.jpgOriginal-Content von: Avantor, übermittelt durch news aktuell