Baden-Baden (ots) -Thema Musik im Schwerpunkt "Die 68er": Sendereihe in "SWR2Musikstunde" ab 9. April / "SWR2 Musikpassagen" am 15. April / vonJohn Lennon über Luigi Nono bis Wolf BiermannDer Aufstand der Jugend 1968 gegen die politischenNachkriegssysteme löste auch in der Musik neue Sympathien für diedamalige Avantgarde um Stockhausen, Henze oder Kagel aus. Zeitgleichwurden die Beats der Rockmusik und das Repertoire der Liedermacher zueinem akustischen Markenzeichen der Zeit. Innerhalb derSchwerpunktwoche "Die 68er" vom 7. bis 15. April 2018 wirft SWR2 inmehreren Sendungen ein Schlaglicht auf verschiedene musikalischeStrömungen und Songs, die die Dynamik der Zeit spiegeln."SWR2 Musikstunde: Blumen und Pflastersteine" Unter dem Titel"Blumen und Pflastersteine - 1968 und die musikalische Verjüngung derWelt" lässt die "SWR2 Musikstunde" ab 9. April die internationaleMusik der Zeit Revue passieren. An fünf Tagen um 9:05 Uhr erinnertdie Reihe an vergessene Nachbarschaften von Rock, Neuer Musik undChanson: So besangen 1968 John Lennon und Paul McCartney mit"Revolution" die Befreiungsbewegungen. Die Politrock-Band "Ton,Steine, Scherben" forderte 1971 schon aggressiver: "Macht kaputt, waseuch kaputt macht". Luigi Nono und Hans-Werner Henze wiederumäußerten ihre klassenkämpferischen Ideen mit den konzeptuellenMitteln der Neuen Musik. Liedermacher Wolf Biermann kritisierte alsPoet der deutschen Teilung in einer Mischung aus Sprechgesang undGitarre die deutsche Nachkriegsgeschichte im weitesten Sinne. Siealle zeigen, dass "die 68er" nicht nur von politisch-sozialenUmwälzungen geprägt waren, sondern auch musikalische Erneuerungenprovozierten, die formal in verschiedenste Richtungen strebten."SWR2 Musikpassagen: 1968 - Musik als Protest" Rockkonzerte undPopfestivals als Pilgerstätten der Subkultur, Orte des Protests undeines neuen Lebensgefühls: "SWR2 Musikpassagen" beschreibt am 15.April um 23:03 Uhr das magische Jahr 1968 als ein Jahr, in dem esauch in der Freizeitkultur brodelte. Ausgerufen wurde zum Beispieldie Forderung nach "Free Concerts" für alle und der Widerstand gegendie Vermarktung jugendlicher Ideale.Mehr als 30 Sendungen in SWR2, 68er-Abend im SWR Fernsehen SWR2widmet sich ab dem 7. April in mehr als 30 Sendungen zum Thema "Die68er" unter anderem dem Attentat auf Rudi Dutschke, Büchern desJahres 1968 und dem Einfluss der 68er auf Bildung und Erziehung.(Vgl. SWR Pressemitteilungen vom 7.3. und 19.3.2018). Zum Abschlussdes SWR2 Schwerpunkts gibt es einen 68er-Abend im SWR Fernsehen. AmSonntagabend, 15. April, zeigt das SWR Fernsehen um 22:50 Uhr dieaktuelle Doku "Deutschland '68 - (K)ein Jahr wie jedes andere!"(RB/NDR), die wenige Tage vorher im Ersten erstausgestrahlt wird. ImAnschluss um 23:35 Uhr folgt "Der Polizeistaatsbesuch" von RomanBrodmann aus dem Jahr 1967, einer der berühmtesten Filme derStuttgarter Schule, entstanden für die legendäre Reihe "Zeichen derZeit" des damaligen SDR.Die Musik der 68er: Sendungen in SWR2Montag, 9. April bis Freitag 13. April, jeweils 9:05 Uhr: "SWR2Musikstunde: Blumen und Pflastersteine - 1968 und die musikalischeVerjüngung der Welt" (1-5) Montag, 9. April, 23:03 Uhr: "SWR2JetztMusik: Demokratie wagen: Die Darmstädter Ferienkurse 1970"Dienstag, 10. April, 20:03 Uhr: "SWR2 Thema Musik: Utopien vongestern? Die 68er-Bewegung und die Musiker" Sonntag, 15. April, 23:03Uhr: "SWR2 Musikpassagen: 1968 - Musik als Protest"Vollständige Programmübersicht als PDF zum Download:www.SWR.de/kommunikationPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de