Avangrid: Was ist jetzt angebracht?

Für die Aktie Avangrid stehen per 19.03.2020, 13:55 Uhr 50.17 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Avangrid zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Wie Avangrid derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Avangrid aktuell 3,84. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger". Avangrid bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Avangrid wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avangrid vor. Das Kursziel für die Aktie der Avangrid liegt im Mittel wiederum bei 50 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 50,17 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,34 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Avangrid insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Avangrid. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Avangrid momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Avangrid auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,35). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Avangrid wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.