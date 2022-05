Avangrid Aktie: Da kann man nur noch staunen

Am 14.05.2022, 11:20 Uhr notiert die Aktie Avangrid an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 44.53 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir Avangrid auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Avangrid sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 1 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avangrid vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Avangrid. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 49 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,04 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 44,53 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Avangrid in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Avangrid haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Avangrid bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Derzeit schüttet Avangrid nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 0,34 Prozentpunkte (3,95 % gegenüber 3,61 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".