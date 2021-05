Avangrid Aktie: Biden Administration genehmigt die erste kommerzielle Offshore-Windkraftanlage!

Die Biden-Administration hat den Bau des ersten Offshore-Windprojekts in den Küstengewässern der USA genehmigt.

Was geschah

Vineyard Wind 1 ist ein Joint Venture von Avangrid Renewables, einer Tochtergesellschaft der in Orange, Connecticut ansässigen Avangrid Inc. (NYSE:AGR) und der dänischen Copenhagen Infrastructure Partner, einer Fondsmanagementgesellschaft, die sich auf Investitionen in Energieinfrastrukturanlagen konzentriert.

Das Projekt ist mit 2 Milliarden US-Dollar veranschlagt und wird 62 GE Haliade-X



